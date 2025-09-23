« Rembrandt » : ce film qui agace le lobby du nucléaire

Affiche du film Rembrandt.

Le film Rembrandt de Pierre Schoeller, en salles le 24 septembre en France, met en scène une critique frontale du nucléaire. Une sortie qui suscite déjà un contre-discours scientifique, notamment d’une association pronucléaire.

Il y a longtemps qu’un long-métrage n’avait pas abordé la question polémique du nucléaire. Présenté comme un drame psychologique et politique, Rembrandt, qui sort le 24 septembre, se focalise sur la crise de conscience d’une scientifique face aux risques supposés d’une technologie souvent décrite comme intouchable en France. Camille Cottin y incarne Claire, physicienne convaincue des bienfaits du nucléaire jusqu’au jour où ses certitudes vacillent. Confrontée à la possibilité de scénarios extrêmes, elle voit dans l’atome civil une menace potentielle pour l’avenir. Sa quête de vérité la conduit à une rupture avec son entourage et à une lente descente vers l’isolement.

Mais si le film entend éveiller les consciences, il soulève aussi des critiques : certains estiment qu’il brouille les frontières entre art, militantisme et information scientifique. Il inquiète notamment l’association Les Voix du Nucléaire, qui espère que « cette œuvre artistique ne devienne pas une œuvre de propagande à l’encontre des intérêts de la planète et de ses habitants ». Le risque, souligne l’organisme, serait que le spectateur confonde récit fictionnel et données factuelles. En insistant sur des scénarios catastrophes, le film pourrait laisser croire à des certitudes scientifiques qui n’en sont pas.

Un site pour débunker les idées reçues sur le nucléaire

Simultanément à la sortie de Rembrandt, l’association annonce inaugurer le site Face au Nucléaire, qui vise à fournir un « debunk des faits erronés, approximations, et autres mécaniques narratives présents dans le film qui concernent l’énergie nucléaire et le changement climatique ». Cette foire aux questions ne se cantonne pas au long-métrage de Pierre Schoeller, puisqu’on y trouve des contre-arguments aux principales idées reçues sur le nucléaire civil.