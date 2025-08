Voici la plus grande station de recharge ultra-rapide pour voitures électriques de France

Le superchargeur Tesla de Magnant / Image : Tesla.

Cette station est si grande qu’elle pourrait, à elle seule, absorber 1,5 % de la puissance d’un réacteur nucléaire. Il s’agit d’un nouveau superchargeur Tesla, situé à Magnant (Aube), composé de 56 bornes chacune capable de délivrer jusqu’à 250 kW.

Tesla frappe fort en France avec l’ouverture d’un nouveau méga-site de recharge à Magnant, en bordure immédiate de l’autoroute A5. Située à environ 250 km au sud-est de Paris, cette station impressionne par sa taille et ses équipements. Avec 56 bornes V4 de 250 kilowatts (kW) chacune (soit environ 20 minutes pour récupérer 80 % de batterie), elle devient la plus grande station de recharge ultra-rapide de France et l’une des plus vastes d’Europe. Le site détrône largement les précédentes tenantes du titre dans l’hexagone : les stations Zunder des aires de Bourges-Marmagne (A71) et Athée-sur-Cher (A85) composées chacune de 25 bornes 400 kW.

Le superchargeur Tesla de Magnant est à priori capable de soutirer jusqu’à 14 000 kW au réseau électrique, dans le cas, rare, où la totalité de ses 56 bornes sont utilisées à leur puissance maximale. Un chiffre colossal puisqu’il représente 1,56 % de la puissance nominale d’un réacteur nucléaire de palier CP (900 MW). C’est aussi l’équivalent de la puissance maximale de la centrale solaire de Beaurepaire (Vendée) qui s’étend sur 139 000 m², ou encore de 2,3 éoliennes en mer telles que celles installées au large de Saint-Nazaire.

Ouvert à tous les véhicules électriques

Le site se distingue également par la présence de services destinés aux automobilistes. On y retrouve un préfabriqué hébergeant un espace de détente, des toilettes ainsi que des distributeurs automatiques de nourriture et boissons proposés par BK World. Au centre se trouve une zone de pique-nique non abritée, à l’inverse des véhicules, qui eux peuvent se recharger à l’abri d’ombrières photovoltaïques.

Bonne nouvelle : le superchargeur Tesla de Magnant est ouvert à tous les véhicules électriques équipés d’un port Combo CCS, pas seulement les Tesla. Le tarif de la recharge est très raisonnable pour des bornes aussi puissantes : 0,29 €/kWh en heures creuses et 0,34 €/kWh en heures de pointe pour les posséseurs de Tesla. Les véhicules non Tesla doivent s’acquitter d’un tarif de 0,41 €/kWh en heure creuses et 0,48 €/kWh en heures de pointe.