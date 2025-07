Voici le premier restaurant Tesla associé à un superchargeur

Le premier restaurant Tesla à Los Angeles / Image : Tesla.

Elon Musk en avait fait la promesse, il l’a tenue. À Los Angeles, sur Santa Monica Boulevard, Tesla a inauguré son tout premier Tesla Diner, un concept inédit qui marie restauration rétro-futuriste et recharge rapide pour véhicules électriques.

Le restaurant reprend l’esthétique des diners américains des années 1950 : néons, banquettes chromées, jukebox et ambiance musicale vintage. Sur deux niveaux, les clients profitent d’une vue sur un immense écran en plein air diffusant des classiques du cinéma, tandis que leur voiture se recharge. Les clients peuvent se faire servir directement dans leur véhicule ou se restaurer à table dans le bâtiment. Le site accueille pas moins de 80 Tesla Superchargeurs V4, compatibles avec la norme NACS adoptée par de nombreux constructeurs américains.

Avec ce concept, Tesla ne cache pas son ambition : imposer ses infrastructures comme standard national tout en fidélisant les électromobilistes autour de sa marque. Le Tesla Diner illustre parfaitement cette stratégie, transformant la recharge en opportunité de consommation et de détente. Pour l’instant unique en Californie, l’enseigne pourrait se décliner dans d’autres villes américaines, et pourquoi pas, à terme, en Europe. Une nouvelle génération de stations de recharge est en marche… et Tesla entend bien garder une longueur d’avance.

