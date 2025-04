Voiture électrique : la folle course aux mégawatts des fabricants et réseaux de bornes de recharge

Images : Huawei, Ionity.

Pour recharger toujours plus rapidement des batteries de véhicules électriques de plus en plus grandes, les bornes doivent augmenter leur puissance. Alors que le fabricant Huawei vient de dévoiler un chargeur de 1 500 kilowatts (kW), le réseau de recharge européen Ionity annonce qu’il va déployer des bornes de 600 kW.

Actuellement, recharger une voiture électrique sur une borne dite « ultra rapide », comme celles que l’on peut trouver sur les aires d’autoroute, nécessite jusqu’à 350 kW de puissance. C’est 50 fois plus qu’une recharge lente à domicile, sur une wallbox de 7 kW par exemple. Si le courant délivré par ces bornes semble déjà ahurissante, les acteurs de la recharge visent désormais des puissances stratosphériques, supérieures au mégawatt (MW).

Le fabricant chinois Huawei a récemment présenté un chargeur d’une puissance de 1 500 kW (soit 1,5 MW), compatible avec les voitures électriques, mais également les poids lourds. Avec une intensité de 2 400 ampères (A), le dispositif est naturellement équipé d’un système de refroidissement liquide le long de ses épais câbles. Selon Huawei, il serait capable de recharger une batterie de 300 kWh en 15 minutes, idéale pour les véhicules lourds.

Déjà testé au port de Yantian, en Chine, cette méga borne aurait permis de réduire les coûts d’exploitation de 35 % par rapport à des camions diesel traditionnels.

Ionity prépare la recharge à plus de 1 000 kW

En parallèle, le réseau européen Ionity a annoncé qu’il serait le premier à intégrer la borne HYC1000 du fabricant italien Alpitronic. Ce nouveau chargeur prépare l’arrivée du nouveau standard de recharge Megawatt Charging System (MCS), un format qui vise à standardiser la recharge des véhicules électrifiés à des puissances dépassant le mégawatt. Dans un premier temps, Ionity prévoit une puissance de 600 kW (0,6 MW), destinée aux très rares voitures électriques capables de recharger à ces niveaux de puissances démentiels. Les camions devront, eux, attendre.

La borne HYC1000 intègre également un système de refroidissement par immersion, garantissant un fonctionnement optimal dans des températures extrêmes, de –30 °C à +60 °C. Alpitronic met en avant la capacité de son chargeur à répartir dynamiquement l’énergie lorsque plusieurs véhicules y sont branchés, optimisant les performances de la borne. Le déploiement débutera au second semestre 2025, annonce Ionity.