Le centre de formation DualSun / Image : DualSun.

La DualSun Académie ouvre ses portes à Marseille. Porté par le fabricant français de panneaux solaires DualSun, le centre propose des formations aux métiers du solaire, afin de palier le manque d’installeurs.

Selon le baromètre 2022 des énergies renouvelables électriques en France de l’association Observ’ER, la filière photovoltaïque comptait 19 990 emplois directs fin 2021. Et les besoins vont croitre dans les années à venir, étant donné l’accélération voulue par les pouvoirs publics dans le domaine du renouvelable.

Pour répondre à cette nouvelle demande, l’entreprise DualSun a mis en place un nouveau centre de formation dédié à la filière solaire. Fabricant français de panneaux solaires, DualSun entend participer à la formation des professionnels dans le secteur. L’école se trouve au sein du siège social de l’entreprise, à Marseille, dans un espace dédié de 350 m2. Les formations proposées se déclinent en différents cours, majoritairement en présentiel, qui s’étalent sur des durées comprises entre 3 heures et 10 jours.

Plusieurs formations disponibles

Par exemple, le cursus « Électricien PV en résidentiel » se déroule en présentiel pendant une durée de 5 jours. Son coût est compris entre 1 000 à 1 200 euros HT selon que l’étudiant est un particulier, un indépendant ou une entreprise. Au cours de cette formation, il est abordé le rappel sur les risques électriques sur une installation photovoltaïque, le point sur le matériel nécessaire au chantier et sur les différents types d’installations possibles. Enfin, des ateliers pratiques sont prévus tout au long de la formation.

Il est également possible de suivre la formation « Poseur PV en résidentiel » (10 jours), « Installer des panneaux SPRING en résidentiel » (1 jour), « Maîtrise des risques photovoltaïques (e-learning sur 3 heures). Une formation itinérante est également accessible pour connaître l’univers du solaire (2 jours). Ces cursus s’adressent aussi bien aux personnes en reconversion qui exercent dans le domaine du bâtiment et qui veulent s’orienter vers le photovoltaïque, qu’à des électriciens veulent en savoir plus dans ce domaine.

Déjà 2 écoles dédiées à l’énergie solaire à Marseille

Pour suivre ces cours, il faut avoir des connaissances en électricité et une expérience des chantiers dans le bâtiment. Les connaissances de base de la langue française sont également nécessaires, selon DualSun. Pour les professionnels du secteur, des formations certifiantes sont également dispensées pour obtenir les labels QualiPV et QualiSol. À noter que la DualSun Académie a reçu le label Qualiopi qui certifie la qualité de l’enseignement dispensé.

La DualSun Académie n’est pas la première école du solaire située à Marseille puisque NR Sud propose déjà des formations dans le secteur depuis la rentrée 2022. Toutefois, cette dernière s’adresse plutôt à des jeunes en difficulté scolaire ou à des adultes, qui n’ont donc pas d’expérience professionnelle dans le bâtiment. L’ambition de ces deux écoles reste toutefois identique : former de nouveaux professionnels pour répondre à la demande d’une filière en pleine expansion.

