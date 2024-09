L'usine NKT de Karlskrona en Suède / Image : NKT.

Deux mystérieuses tours équipent déjà ce site industriel du sud de la Suède. Une troisième tour, plus grande encore, sera bientôt construite, complétant ainsi ce paysage impressionnant. Plus étonnant encore, ces tours jouent un rôle clé dans la transition énergétique. Mais à quoi peuvent-elles bien servir ?

Avant de lever le voile sur la fonction de ces deux tours, prenons un peu de recul. La société NKT est une entreprise pionnière dans la fabrication de câbles électriques, et aujourd’hui, elle est un des leaders mondiaux. Fondée en 1891, c’est-à-dire, il y a plus de cent trente ans, elle a déjà vécu une révolution industrielle, et participe activement à la nouvelle révolution énergétique.

Car NKT est un des principaux fournisseurs de câbles électriques offshore, ces câbles indispensables pour relier les sites de production marins aux réseaux électriques continentaux et transmettre l’électricité produite. Ainsi, depuis 2010, la société a été sélectionnée pour plus de 50 projets de centrales éoliennes offshore. Et elle ne compte pas s’arrêter là. En effet, dans le cadre de son objectif de neutralité carbone d’ici 2050, l’Union européenne a planifié l’installation de 300 GW de capacité éolienne, laquelle implique une multiplication par 25 fois de la capacité éolienne offshore.

Un procédé de fabrication vertical

Le siège de NKT se trouve au Danemark, et son installation de Karlskrona, l’un des plus grands sites mondiaux de fabrication de câbles, se trouve en Suède. C’est sur ce site en particulier que se trouvent les trois tours que nous avons évoquées en début d’article. Nous avons donné quelques indices, et levons maintenant le voile : ces tours sont utilisées au cours d’une étape de fabrication des câbles haute tension (HT) isolés, notamment ceux qui seront utilisés pour les projets offshore.

Ces derniers peuvent soutenir une tension jusqu’à 640 kilovolts (kV) et peuvent transporter une puissance électrique jusqu’à 3 gigawatts (GW). Ce qui est particulièrement élevé, la plus haute tension exploitée sur les lignes françaises plafonnant à 400 kV. Pour tenir à ces contraintes, le conducteur central, constitué de fils d’aluminium ou de cuivre, est protégé par trois couches d’isolants polymères. Ce système d’isolation est déposé autour du conducteur par un procédé d’extrusion, lequel génère beaucoup de chaleur. NKT réalise cette étape avec le câble orienté verticalement, et la grande hauteur de la tour permet le bon refroidissement du câble, assurant ainsi des propriétés optimales pour ses matériaux.

La nouvelle tour mesurera 200 m de hauteur. Cela fera d’elle la deuxième plus haute tour de Suède, après la tour commerciale Karlathornet à Gothenburg, de 245 m. Elle a une section carrée de 23 m de côté, et est dotée de 20 étages. Sa construction s’étalera entre 2023 et 2027.

Un site industriel en pleine expansion

La tour nouvelle tour s’enfonce également de 15 m dans le sol. Cette caractéristique se démarque des deux autres tours du site : la première tour, construite entre 2020 et 2022, mesurait 78 m sous le sol et 87 m au-dessus du sol (162 m au total), tandis que la deuxième tour (appelée lighthouse, soit phare en français), construite elle aussi entre 2020 et 2022, mesurait 38 m sous le sol et 150 m au-dessus du sol (pour un total de 188 m). La nouvelle tour sera donc essentiellement située au-dessus de la surface (215 m au total, dont 200 m aériens).

La tour a commencé à être érigée fin juillet 2024. Construite en béton, la nouvelle tour va grandir d’environ 2,6 m chaque jour, et il est prévu que sa structure soit achevée à la fin de l’année 2024. L’investissement dans les nouvelles capacités de production représente 1 milliard d’euros. Ils feront de l’installation de Karlskrona un des plus grand site de production de câble haute-tension. Le procédé complet de fabrication et d’installation de câbles sous-marin est visible dans cette vidéo de NKT.