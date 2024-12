Une batterie au sodium à Qianjiang en Chine / Image : China Southern Power Grid Energy Storage.

Un appel d’offres inédit a été lancé par la Power Construction Corporation of China (PowerChina). Cet appel d’offre vise à fournir des systèmes de batteries d’une capacité totale de 16 gigawattheures (GWh), du jamais vu en termes de prix et de volume.

La Power Corporation China a récemment conclu un gigantesque appel d’offres pour 16 GWh de stockage par batteries. Les prix, eux aussi, sont ahurissants. Le processus d’appel d’offres a attiré 76 soumissionnaires, avec des propositions oscillant entre 60,5 et 82 dollars par kilowattheure ($/kWh), pour une moyenne de 66,3 $/kWh. Ces prix incluent non seulement les batteries lithium-phosphate de fer (LFP), mais également des prestations comme la conception du système, l’installation, la maintenance sur 20 ans et des dispositifs de sécurité intégrés.

En comparaison, le coût global des systèmes de batteries au niveau mondial atteint en moyenne 125 $/kWh. C’est le fruit d’une concurrence sur le marché chinois et d’une surcapacité de production de cellules​, couplées aux batteries.

Des exigences techniques et stratégiques

L’appel d’offres inclut des certains critères particuliers. Les systèmes doivent utiliser des cellules de batterie d’une capacité nominale d’au moins 280 Ampère heures et offrir une efficacité globale supérieure à 85 %. Les soumissionnaires doivent également prouver leur expertise technologique dans au moins l’un des domaines suivants : cellules de batterie, systèmes de conversion d’énergie (PCS), systèmes de gestion d’énergie (EMS) ou systèmes de gestion de batteries (BMS).

Cette stratégie s’inscrit dans le plan plus large de PowerChina visant à soutenir la transition énergétique du pays. La Chine doit rapidement sortir du charbon, elle qui est le premier consommateur mondial. Elle prévoit aussi l’acquisition de 51 gigawatts (GW) de modules solaires, 25 GW de turbines éoliennes et d’autres équipements nécessaires à ses projets renouvelables.

Des interrogations subsistent

Ces systèmes joueront un rôle clé dans l’intégration des énergies renouvelables et la stabilisation des réseaux électriques, deux enjeux cruciaux pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2060​​, objectif que la Chine s’est fixée. Aussi, ce projet montre l’importance croissante des EPC (entreprises d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction) chinoises.

En revanche, cette baisse des prix pourrait engendrer des défis, notamment la pression accrue sur les marges des fabricants de batteries et des impacts potentiels sur la qualité et la sécurité des systèmes. Les résultats définitifs de cet appel d’offres fourniront une indication claire sur l’orientation future du secteur.