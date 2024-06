L'éolienne Vestas V236-15.0 MW sur son site de test / Image : Vestas.

La V236-15.0 MW de chez Vestas est en passe de devenir LA turbine de référence pour le déploiement de parcs éoliens offshore flottants. Le fabricant danois vient, en effet, de remporter un nouvel appel d’offre pour l’installation de plus de 1,5 GW de ses éoliennes géantes.

Si Vestas peine à se maintenir dans le vert et affichait une perte de 75 millions d’euros au premier trimestre, le fabricant collectionne les commandes pour sa turbine de 15 MW. Il vient notamment de remporter un contrat portant sur la fourniture de 112 éoliennes V236-15.0 MW pour les projets offshore Nordlicht 1 et 2, au large des côtes allemandes en mer du Nord. La construction des deux parcs, portés par Vattenfal et BASF, devrait démarrer en 2026 pour une installation des turbines en 2026 et 2027.

Pour réduire les émissions de CO2 associées à la fabrication des éoliennes, Vestas a annoncé que les sections supérieures de 56 des 112 mâts d’éoliennes seront réalisées grâce à de l’acier à faible émission. Celui-ci sera obtenu à partir de ferraille entièrement fondue dans un four à arc électrique alimenté par des éoliennes. Cette opération devrait permettre une réduction de 66 % des émissions de CO2 des éléments en question.

À lire aussi

L’éolienne V236-15.0MW, le best-seller de Vestas

Avec ses 236 mètres de diamètre, et sa puissance démesurée de 15 MW, la turbine a été, pendant plusieurs mois, la plus puissante éolienne au monde, capable de produire 363 MWh en 24 heures à elle toute seule. Mais les fabricants chinois Goldwind et Mingyang l’ont récemment dépassée, proposant des turbines de 16 MW, et dont les rotors dépassent les 250 mètres de diamètre. Malgré tout, elle est en train de se hisser en tant que référence pour l’éolien offshore flottant. Outre les parcs Nordlicht 1 et 2, elle devrait équiper le parc He Dreiht, d’une puissance totale de 960 MW et dont l’installation est prévue pour 2025, ainsi que le parc de 660 MW Nordseecluster A, avec une option pour la deuxième phase du parc de 900 MW. Au-delà de l’Europe, c’est cette même turbine qui a été choisie pour le parc sud-coréen Grey Whale 3.

Au Danemark, une unité a même été installée à terre, sur le port de Thyborøn. L’éolienne, installée seulement 3 mois après sa commande, devrait permettre à Vestas de vérifier le comportement opérationnel de la turbine beaucoup plus simplement qu’en pleine mer.