Le réacteur EPR d'Olkiluoto en Finlande / Illustration : Getty, TVO, modifiée par RE.

Une série de pannes a affecté l’unique réacteur nucléaire EPR d’Europe actuellement en service, Olkiluto 3, de conception française. L’impact sur le réseau finlandais et les prix aurait pu être pire si l’éolien n’avait pas autant compensé sa mise à l’arrêt.

Le 9 octobre 2024, une panne de la commande des grappes de contrôle les fait plonger et arrête la réaction nucléaire. Conséquence, la production de la centrale nucléaire de la tranche 3 d’Olkiluto (EPR), la dernière construite par Areva en Finlande, chute à 1 200 mégawatts (MW). Quelques heures suffisent pour corriger la panne et la faire redémarrer. Du 17 au 21 novembre, une nouvelle panne est déclarée, cette fois sur la turbine du générateur de vapeur. La production est entièrement arrêtée tandis que les tranches 1 et 2 continuent, elles, normalement. La production nucléaire tombe à 2 000 MW contre 4 200 MW en temps normaux.

À lire aussi

Ces deux incidents, survenus coups sur coup, n’inquiétaient pour autant pas la presse finlandaise. L’Helsingin Sanomat considérait que « l’arrêt de la troisième tranche de la centrale nucléaire d’Olkiluoto ne provoquerait pas une forte hausse des prix ». Pourtant, le tarif de vente a enflé de 50 € entre le 17 et le 18 novembre, selon Electricity Map. L’intensité carbone, mesurée en grammes de dioxyde de carbone équivalent par kilowattheure (gCO 2e /kWh), a doublé pour s’établir le 19/11 à 172 gCO 2 /kWh.

Selon les données du réseau européen des gestionnaires de transport (ENTSO-E), le gaz a pris le relais la journée du 19/11, pour s’établir à 5 % du mix électrique (il est d’ordinaire à 1 %). Mais le plus grand quotidien finlandais avait anticipé un phénomène météorologique qui a changé la donne dans cette crise de production. Mercredi 20/11, « alors que la centrale nucléaire aurait dû être réparée, il y aura une tempête d’automne qui pourrait faire baisser le prix de l’électricité grâce à l’énergie éolienne. »

À lire aussi

Une tempête opportune pour booster l’éolien

Cette journée-là, à la grâce des cieux, la production éolienne a triplé pour s’établir à presque 7 GW. À titre de comparaison, ce mercredi 20/11, la consommation s’établissait autour de 10 GW. Mais le journal finlandais Helsingin Sanomat mettait en garde les consommateurs, « selon les prévisions de Fingrid, la production éolienne diminuera considérablement mercredi. Si ces derniers jours les éoliennes ont produit dans de nombreux endroits de l’électricité avec une puissance de plus de 6 000 MW, selon les prévisions, la puissance de production mercredi [20/11] sera inférieure à 1 000 MW. » Le gaz a ainsi repris le relais avant de le céder à nouveau, le 23/11, au profit d’une production éolienne revigorée, passant de 2 à 5 GW. La production d’Olkiluto 3 a finalement repris pour s’établir à sa base habituelle, 4,2 GW.

Série de dysfonctionnements

Construit par le groupe Français Areva avec l’Allemand Siemens, le Russe Minatom et l’Américain General Electric, le réacteur nucléaire d’Olkiluoto 3, sur la côte sud-ouest finlandaise, est entré en service en avril 2023, soit 18 ans après son lancement. Depuis son entrée en fonctionnement, il a subi plusieurs pannes comme l’année dernière à la même date, cette fois « en raison d’un défaut détecté dans l’îlot de turbines » selon l’entreprise de production finlandaise TVO.