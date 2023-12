Des batteries de constructeurs automobiles / Illustration : Révolution Énergétique.

Avec le développement massif de la mobilité électrique, nombreux sont les constructeurs automobiles qui ont choisi de diversifier leurs activités en proposant des écosystèmes complets destinés à la mobilité, mais aussi à une nouvelle façon de produire et d’utiliser l’électricité à la maison. Aujourd’hui, nous revenons sur l’ensemble des constructeurs automobiles qui ont choisi de commercialiser des batteries domestiques.

Transition énergétique oblige, la mobilité s’électrifie, engendrant une hausse importante de nos besoins en électricité. Dans ce contexte, tous les modes de production d’énergie sont bons à prendre, en particulier les solutions de production d’énergie à domicile comme les installations photovoltaïques. Certains constructeurs automobiles l’ont bien compris et ont décidé de participer au mouvement en commercialisant, notamment, des batteries domestiques censées permettre d’optimiser l’utilisation de la production électrique d’une installation solaire, mais également de subvenir aux besoins électriques d’un logement en cas de coupure de courant. Voici l’ensemble des marques qui sont actuellement présentes sur le marché.

➡️ BMW – Battery Flex AC-1

Capacité de stockage : de 4,8 kWh à 57,7 kWh

Puissance : 6,0 kW

Technologie des batteries : NMC

Prix : Inconnu

Commercialisé en France

Il s’agit d’un partenariat 100 % allemand. Solarwatt, spécialiste des solutions de production et de stockage d’électricité pour les particuliers, s’est associé à BMW pour mettre au point le Battery Flex, un système de stockage d’électricité modulaire, dont les cellules sont les mêmes que celles utilisées dans les voitures électriques du fabricant bavarois. Ce système de stockage se distingue par une installation aisée grâce à des modules de seulement 25 kg et surtout un fonctionnement intelligent qui permet d’optimiser la charge et l’utilisation de l’électricité.

À lire aussi

➡️ BYD – B-Box HVS et HVM

Capacité de stockage : de 5,1 kWh à 66,2 kWh

Puissance : Inconnue

Technologie des batteries : LFP

Prix : à partir de 3 900 euros

Commercialisé en France

Si la marque chinoise BYD fait une entrée remarquée sur le marché automobile européen, notamment grâce à sa nouvelle berline, la BYD Seal, elle n’a rien d’un petit nouveau. BYD est, en réalité, un géant industriel et avant tout un constructeur de batteries qui fournit notamment Tesla. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que le fabricant fasse une incursion sur le marché des batteries domestiques en Europe.

Fort de sa longue expérience, BYD propose des batteries modulaires au prix raisonnable pour une capacité de stockage pouvant aller de 5,1 kWh jusqu’à 66,2 kWh quand plusieurs modules sont jumelés. BYD a également la particularité de ne proposer que des batteries de type LFP, réputées pour leur plus grande durée de vie et leur sécurité accrue.

➡️ Hyundai – Home

Capacité de stockage : Inconnue

Puissance : Inconnue

Prix : Inconnnue

Non disponible en France

Hyundai aussi, s’est lancé dans la commercialisation de solutions de production et d’autoconsommation d’électricité pour les particuliers. Sobrement baptisé « Home », cet écosystème comprend des panneaux solaires, des batteries domestiques et des bornes de recharge censées permettre de faciliter l’adoption des véhicules électriques par les particuliers. D’un point de vue technique, les informations qui circulent sont très rares. On sait simplement que le constructeur automobile se serait associé à LG pour la production de ses batteries domestiques. Pour l’heure, la commercialisation de cet écosystème reste très confidentielle et est réservée au marché américain.

➡️ Mercedes

Capacité de stockage : de 2,5 kWh à 20,0 kWh

Puissance : de 1,2 kW à 9,6 kW

Technologie des batteries : Lithium-ion NMC

Prix : Inconnu

Non commercialisé en France

En réponse au Tesla Powerwall, Mercedes s’est lancé, dès 2015, dans la commercialisation de batteries domestiques pour particulier, reconnaissables au premier coup d’œil. Malgré des caractéristiques intéressantes avec notamment une capacité de stockage pouvant atteindre 20 kWh, le système n’est toujours pas commercialisé en France.

À lire aussi

➡️Nissan – xStorage Home

Capacité de stockage : de 4,2 kWh à 10,1 kWh

Puissance : de 3,6 kW à 6 kW

Technologie des batteries : LMO ou NMC, selon le modèle

Prix : à partir de 3 500 € HT

Commercialisé en France

Voilà maintenant 7 ans que Nissan s’est lancé dans la commercialisation de batteries domestiques. Pour cela, le fabricant japonais s’est associé à l’entreprise Eaton pour poser un ensemble de batteries avec une particularité : le modèle disposant de la plus petite capacité est équipé de batteries de secondes vies, provenant de Nissan Leaf. Toutes les batteries sont de type LMO (oxyde de lithium-manganèse) ou NMC (lithium, nickel, manganèse, cobalt).

D’abord commercialisées en Allemagne, au Royaume-Uni et en Norvège, les systèmes de stockage de Nissan sont désormais disponibles en France depuis 2016. Seul désavantage : le prix élevé, en particulier face à certains concurrents comme BYD ou Tesla.

➡️ Renault

C’est peu connu, mais Renault s’est associé, en 2017, à l’entreprise anglais Powervault pour proposer des solutions de batteries domestiques destinées au marché anglais. Particularité de cette solution, les batteries de ces modules de stockage provenaient de Zoé électriques.

Pour l’heure, si Powervault propose toujours un catalogue de batteries domestiques dont les capacités de stockage oscillent entre 3 kWh et 24 kWh, difficile de savoir si les batteries utilisées sont toujours issues de voitures électriques du fabricant français.

À lire aussi

➡️ Tesla – Powerwall 3

Capacité de stockage : 13,5 kWh

Puissance : 11,5 kW

Technologie des batteries : NMC (Nickel Manganèse Cobalt) à confirmer

Prix : inconnu

Non commercialisé en France

Véritable précurseur du marché de la batterie domestique, Tesla a dévoilé son tout premier Powerwall dès 2015. Cette première génération affichait alors une puissance de 3,3 kW pour une capacité de stockage de 6,4 kWh. La nouvelle génération, sobrement appelée Powerwall 3, affiche une capacité de stockage de 13,5 kWh et surtout une puissance de 11,5 kW. Selon les dires d’Elon Musk lui-même, cette nouvelle version de batterie permet, non seulement, d’optimiser l’utilisation de la production de panneaux solaires, mais également de faciliter la réalimentation d’une maison en cas de coupure de courant grâce à une importante puissance. Malheureusement, le Powerwall n’est toujours pas commercialisé en France.

➡️ Toyota – O-Uchi Kyuden

Capacité de stockage : 8,7 kWh

Puissance : 5,5 kW

Technologie des batteries : inconnue

Prix : inconnu

Commercialisée au Japon seulement

Peu enclin à développer le véhicule 100 % électrique (Toyota ne commercialise qu’un seul modèle 100 % électrique en France), le premier constructeur mondial a tout de même décidé de se lancer sur le marché de la batterie domestique en 2022. Toyota a ainsi proposé au marché japonais une batterie nommée O-Uchi Kyuden de 8,7 kWh et permettant d’alimenter un réfrigérateur/congélateur pendant 2,5 jours. Cette nouvelle batterie ne devrait pas être commercialisée en Europe, et n’est d’ailleurs pas compatible avec les installations électriques européennes à cause d’une tension de sortie de 100 V seulement.