crédit photo : RE

EDF est promoteur de l’énergie solaire depuis plus de 20 ans. EDF solutions solaires vous permet de revendre votre surplus d’électricité mais comment cela fonctionne-t-il ? Quels sont les services d’accompagnement d’EDF ? Faut-il passer par EDF pour vos panneaux solaires ? Explications.

Quelles sont les offres d’EDF pour les panneaux solaires ?

Les offres EDF autoconsommation solaire sont des solutions d’installation de panneaux solaires clés en main avec un accompagnement tout au long de la durée de vie de l’installation des panneaux solaires. Les offres EDF panneaux solaires comprennent une garantie à vie sur toute l’installation (main d’œuvre y comprise) lorsqu’elle est installée par ses techniciens certifiés, un afficheur pour un suivi et une optimisation de votre autoconsommation mais surtout un accompagnement personnalisé du bilan solaire gratuit au dépannage en passant par les démarches administratives.

EDF et l’autoconsommation solaire

L’autoconsommation consiste à produire l’électricité que vous consommez grâce à des panneaux solaires. Une installation de panneaux solaires sans solution de stockage peut couvrir environ 30 % des besoins électriques d’un foyer. Lorsqu’un propriétaire de panneaux solaires produit plus d’électricité que ce qu’il ne consomme, il peut le revendre à EDF.

Revente de surplus énergétique : comment ça marche ?



Afin d’aider les propriétaires de panneaux photovoltaïques à rentabiliser plus facilement leur installation, ils peuvent revendre leur surplus de consommation à EDF. Par exemple, en été, si vous produisez plus d’électricité verte que vous n’en consommez, EDF vous rachètera la globalité des kWh produits en trop afin de les injecter dans le réseau. Si au contraire en hiver, vous consommez toute l’électricité que les panneaux solaires produisent, EDF ne pourra pas vous en acheter.

A savoir Avant de revendre votre électricité verte à EDF, il faut vous mettre en règle avec un contrat EDF OA (obligation d’Achat).

Tarifs d’achat et conditions



L’offre EDF autoconsommation solaire avec revente du surplus est un contrat qui lie EDF au client pour 20 ans. Ce contrat EDF OA mentionne le prix de rachat du kWh qui va rester fixe pendant toute la durée du contrat. Le montant de la consommation solaire rachetée est versé une fois par an.

Afin de pouvoir bénéficier d’un contrat OA, il faut que votre installation soit inférieure à 100 kWc et que les panneaux soient posés en parallèle de la toiture.

En plus du coût de rachat de l’électricité, le client reçoit une prime d’investissement en fonction de la puissance de l’installation. Cette prime est versée en une fois un an après a mise en service de l’installation.

Pour un contrat souscrit entre le 1er novembre 2024 et le 31 janvier 2025, les tarifs de rachat et le prime d’investissement seront les suivants :

Puissance installation Tarif de rachat Prime d’investissement ≤ 3 kWc 12.69 c€/kWh 220 €/kWc ≤ 9 kWc 12.69 c€/kWh 160 €/kWc ≤ 36 kWc 7.61 c€/kWh 190 €/kWc ≤ 100 kWc 7.61 c€/kWh 100 €/kWc < 100 kWc Pas de rachat Pas de prime

À lire aussi

Les services d’accompagnement d’EDF pour l’installation de panneaux solaires

Les démarches administratives peuvent être compliquées pour beaucoup de personnes. Si vous choisissez une offre EDF installation panneaux solaires, vous serez accompagné(e) par un expert d’EDF tout au long de votre projet et même après l’installation pour un suivi optimal.

Aides au financement et subventions



EDF Solutions Solaires est à vos côtés pour trouver le meilleur financement pour votre installation de panneaux solaires.

En dehors du contrat OA et de la prime à l’autoconsommation, il est aussi possible d’obtenir une TVA réduite à 10 % si l’installation à une puissance inférieure à 3 kWc, si la maison est achevée depuis plus de deux ans (ou les travaux de rénovation) et si l’installation est raccordée au réseau public au minimum en deux points.

D’autres aides et subventions sont possibles sous réserve des conditions d’éligibilité : Eco-PTZ, exonération d’impôts, aides de l’Anah, aides locales, MaPrimeRénov’ et CEE (pour les panneaux hybrides).

Maintenance et suivi de performance



L’offre EDF autoconsommation solaire vous donne la possibilité de suivre à distance votre consommation afin d’optimiser votre production et avoir une autoconsommation adéquate. Un boitier connecté est inclus lors de l’achat EDF panneaux solaires. Il vous permettra d’avoir un suivi de performance détaillé en vous permettant de :

Visualiser votre production solaire, votre consommation et les estimations de gains sur votre facture énergétique,

Bénéficier de conseils pour encore mieux maitriser votre facture énergétique,

Piloter votre ballon d’eau chaude sanitaire si compatible.

Faire installer ses panneaux solaires par EDF, c’est aussi la garantie d’avoir une maintenance du système complet quand cela s’avère nécessaire sans chercher de longues heures un réparateur spécialisé. Les experts EDF interviennent également régulièrement pour le contrôle de l’installation.

À lire aussi

Conclusion : faut-il passer par EDF pour installer ses panneaux solaires ?

Il faut passer par EDF ou tout autre fournisseur d’énergie pour installer des panneaux solaires afin de disposer de contrats de raccordements. Il peut s‘agir d’une démarche déclarative comme la Convention d’Autoconsommation (CACSI) si votre électricité n’est pas du tout injectée sur le réseau ou d’un contrat de Raccordement, d’Accès et d’Exploitation (CRAE) dans le cas contraire.

En aucun cas, EDF ne peut vous imposer de revendre votre électricité verte. En revanche, un logement doit obligatoirement être raccordé au réseau électrique Enedis (sauf pour un site isolé).

Sources : ECOinfos, www.edf-solutions-solaires.com