L'Aura ERA (Electric Regional Aircraft) en développement / Visuel : Aura Aero.

Le transport aérien n’est pas le secteur le plus consommateur d’énergie fossile (environ 3 % des émissions mondiales de CO 2 ), mais il a toutefois une portée symbolique importante. De ce fait, de nombreuses entreprises cherchent à décarboner le transport aérien, et il s’agit d’un objectif notoirement difficile du point de vue technique. Cela n’a pas empêché Aura Aero de remporter une victoire majeure.

Aura Aero est une start-up toulousaine, engagée dans la décarbonation du secteur aérien. Fondée en 2018 par d’anciens ingénieurs d’Airbus, elle a levé plus de 55 millions d’euros depuis sa création et emploie aujourd’hui plus de 200 salariés. Elle travaille sur deux modèles d’avion. Le premier d’entre eux s’appelle Integral. Il s’agit d’un petit biplace côte à côte, destiné à la formation ou à la voltige, propulsé par un moteur thermique classique. Une variante électrique de ce modèle, nommée Integral-E, est prévue pour 2025. Le constructeur annonce pour cette dernière une autonomie de vol de 60 min et une durée de recharge inférieure à 30 min.

L’avion régional du futur ?

Le deuxième modèle développé par l’entreprise est de plus grande taille, et son mode de propulsion est plus original. Il s’agit de l’Avion Régional Électrique (en anglais Electric Regional Aircraft, ERA), doté d’une propulsion hybride. L’avion est destiné au transport de passagers (jusqu’à 19 places) ou au transport de fret (jusqu’à 1,9 t). La forme de l’avion est assez originale : les ailes sont placées sur le dessus du fuselage et chaque aile est dotée de 4 petits moteurs, rappelant un vieux modèle d’avion : le BAe 146.

Aura Aero indique que l’avion sera capable de décoller en mode électrique, ainsi que parcourir jusqu’à 150 km (80 NM, pour miles nautiques) en utilisant cette source d’énergie. Pour les trajets plus longs, jusqu’à 1600 km (900 NM), l’avion utilisera alors un carburant d’aviation classique. Il s’agit là d’un fonctionnement tout à fait similaire à celui des voitures hybrides : moteur électrique pour les phases d’accélération et les courtes distances, moteur thermique pour les déplacements plus longs.

À lire aussi

Un très important contrat vient d’être signé

En fin d’année 2023, l’entreprise a indiqué une excellente nouvelle dans un communiqué de presse : elle a décroché une très importante commande. En effet, le transporteur américain JSX, spécialisé dans le transport haut-de-gamme, a signé une lettre d’intention qui porte sur 50 appareils, plus 100 autres appareils en option.

Jérémy CAUSSADE, Président et co-fondateur d’AURA AERO nous indique : « Nous sommes très fiers d’avoir été choisis par JSX, l’un des opérateurs-clés aux États-Unis, pour soutenir le développement de leur réseau régional. ERA, notre avion bas-carbone, fournit les performances requises par JSX pour apporter des liaisons aériennes à davantage de populations locales ».

Aura Aero porte l’ambition de mettre en mise en service de l’ERA en 2028. Rappelons également que la startup a signé des partenariats avec plusieurs grandes entreprises française : Safran, Thalès, ainsi qu’avec Verkor en mars 2021 pour la fourniture des batteries.