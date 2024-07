Illustration : Révolution Énergétique.

Au cours de la dernière semaine de juin, le marché européen de l’électricité a été marqué par des fluctuations de prix extrêmes. Ces variations ont été provoquées par une erreur technique, entraînant un impressionnant découplage des marchés.

Le 26 juin dernier, un événement inhabituel a perturbé Epex Spot, la bourse européenne où se négocient les prix de l’électricité. Les prix affichés pour différents pays étaient extrêmement divergents : en France, le prix pour une livraison d’électricité le lendemain s’élevait à seulement 2,96 euros le mégawattheure (MWh), tandis qu’en Allemagne, il atteignait 492 euros/MWh. Pourtant, en temps normal, ces prix auraient dû se situer autour d’une centaine d’euros pour les deux pays. Que s’est-il donc passé pour expliquer une telle anomalie ?

À la source du problème : une erreur technique survenue chez Epex Spot

Pour mieux comprendre le fonctionnement du marché de l’électricité, il est essentiel de connaître le concept de « couplage ». Ce mécanisme vise à optimiser l’échange d’électricité entre différents pays. Pendant le processus de couplage, les producteurs d’électricité indiquent la quantité disponible pour les interconnexions et le prix auquel ils souhaitent vendre, tandis que les consommateurs et les fournisseurs spécifient la quantité désirée et le prix qu’ils sont prêts à payer. Le système, basé sur un mécanisme d’enchères, détermine ainsi un prix unique du marché qui équilibre offre et demande, ajustant les prix en temps réel selon les variations du marché.

L’incident concernant Epex Spot aurait été causé par un bug informatique ayant entraîné un « découplage du marché ». Cela a contraint la bourse d’organiser des enchères au niveau local, traitant chaque pays comme s’il n’était pas interconnecté aux autres. Les prix ont ainsi été établis sans tenir compte des interconnexions, une anomalie qui aurait persisté plusieurs heures.

À lire aussi

Des variations extrêmes

Le dysfonctionnement technique sur Epex Spot a entraîné d’importantes fluctuations des prix sur le marché de l’électricité, avec des écarts considérables entre les pays. En France, le prix de l’électricité pour une livraison le lendemain avait chuté en dessous de 3 euros/MWh, principalement à cause d’une surproduction qui n’a pas été considérée en raison du découplage. Normalement, dans un marché correctement couplé, le prix aurait dû avoisiner les 113,2 €/MWh ce jour-là. À l’opposé, l’Allemagne, confrontée à un déficit de production, a vu ses prix bondir à 492 euros/MWh, un montant 160 fois supérieur à celui enregistré en France et le plus élevé depuis septembre 2022. Toutefois, cette situation ne reflète pas nécessairement les conséquences d’une absence totale d’interconnexion entre ces deux pays. Si la France et l’Allemagne n’avaient effectivement aucune interconnexion, chaque pays aurait eu la possibilité d’ajuster indépendamment sa production ou sa consommation pour mieux répondre à ses propres besoins.

Outre les prix pour une livraison le lendemain, les prix horaires ont également connu des variations spectaculaires. Par exemple, en Allemagne, le coût du mégawattheure a atteint plus de 2 325 euros à 7 heures du matin. En revanche, à des moments de forte production solaire, les prix sont devenus négatifs, tombant jusqu’à -0,06 euro. De plus, l’incident technique n’a pas seulement touché les marchés allemand et français. D’autres marchés, comme celui de l’Autriche, ont aussi ressenti les effets du bug, avec des prix montant jusqu’à 236,28 euros/MWh.

Epex Spot a réagi rapidement, affirmant avoir corrigé le problème le jour même et annonçant le lancement d’une enquête interne. Par ailleurs, dès le 27 juin, le processus de couplage des marchés s’est déroulé sans encombre. La bourse prévoit aussi d’examiner les carnets d’ordres pour s’assurer qu’aucune entreprise n’ait profité indûment de la situation ou enfreint les règles du marché et les législations en vigueur.

À lire aussi