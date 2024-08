Image : Fossibot.

Si vous pensiez avoir tout vu sur le marché des batteries nomades, détrompez-vous. Un nouvel arrivant du nom de Fossibot vient de commercialiser un nouveau modèle aux caractéristiques techniques bluffantes, le tout pour un tarif alléchant.

Le nom Fossibot ne vous dit peut-être rien, mais ça ne devrait pas durer. Cette jeune marque fraîchement débarquée sur le marché des batteries nomades fait une entrée fracassante sur le marché européen avec la F3600 Pro, une batterie d’une capacité remarquable de 3 840 Wh. Outre sa capacité de stockage, la F3600 Pro se distingue par une puissance impressionnante, le tout avec un temps de recharge de deux heures seulement. Mieux encore, cette batterie est affichée au prix contenu de 1 599€ ! Pour obtenir une plus grande capacité de stockage, la F3600 pro peut être équipée d’une ou deux batteries additionnelles affichées au tarif de 1 399 €. Le pack comprenant la F3600 Pro ainsi que sa batterie additionnelle est, lui, affiché à 2 899 €.

Une batterie à tout faire

Grâce à sa puissance élevée et son design compact, la F3600 Pro se destine à de nombreux usages différents. Pour les professionnels, la batterie de Fossibot permettra de remplacer un groupe électrogène pour l’alimentation d’outils électriques comme une perceuse, une scie sur table ou des projecteurs. Pour les photographes et les vidéastes, elle fera une station de recharge remarquable grâce à ses 13 ports différents. Enfin, pour les amoureux du plein-air, la F3600 Pro se montre également idéale pour le camping, ou comme alimentation dans d’un camping-car. Elle peut être rechargée via une prise allume-cigare grâce à un port dédié et surtout grâce à un total de 2 000 Wc de panneaux photovoltaïques, autorisant ainsi une recharge en deux heures seulement dans des conditions idéales. La recharge sur une prise domestique permet également une recharge en deux heures. Les plus pressés pourront combiner la recharge par prise 230 V et la recharge solaire pour obtenir un 0 à 100 % en seulement 1 heure et demie.

Pour avoir, à tout instant, un aperçu de l’état de la batterie, un large écran LCD affiche un grand nombre d’informations comme les ports en cours d’utilisation, mais également le pourcentage de batterie restante ou encore la puissance utilisée en temps réel.

Recharge super rapide en combinant solaire et AC

Grâce à notre technologie d’onduleur bidirectionnel, la batterie de 3 840 Wh du F3600 Pro peut être rechargée en seulement 2 heures avec une recharge AC de 2 200 W, ou avec une recharge solaire de 2 000 W. Lorsque l’on utilise à la fois le courant alternatif et les panneaux solaires, cela ne prend qu’une heure et demie.

Une alimentation électrique de secours

Pour la maison, la F3600 Pro a été conçue comme une véritable alimentation de secours. Sa puissance de 3 600 W permet d’alimenter sans tracas une grande partie des équipements de la maison. Elle est également équipée d’un système permettant la réalimentation automatique de vos appareils en cas de coupure de courant. Ce système permet une réalimentation en moins de 10 ms, permettant de ne pas perdre de données informatiques, et de ne pas endommager de matériel. Pour obtenir une capacité de stockage supérieure, il est possible d’ajouter deux batteries additionnelles, et ainsi atteindre une capacité totale de 11 520 Wh.

La batterie est également équipée d’une astucieuse lampe de poche magnétique, une fonctionnalité particulièrement pratique en cas de coupure de courant, le temps de mettre la batterie en place.

La technologie LFP, un gage de longévité

C’est peut-être le point le plus important, lorsque l’on choisit une batterie nomade : la technologie utilisée pour le stockage. Pour sa F3600 Pro, Fossibot a opté pour LA référence du genre : la technologie LiFePO4. Celle-ci permet non seulement d’obtenir de bonnes performances pour un encombrement limité. Mais surtout, elle se distingue par une durée de vie exceptionnelle. Ici, Fossibot annonce une durée de vie de plus de 6 500 cycles, de quoi assurer un cycle par jour pendant plus de 10 ans. La batterie dispose d’ailleurs d’une garantie de 10 ans.

