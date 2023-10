Illustration : Getty, montage : RE.

EDF et Engie veulent encourager leurs clients à pratiquer la sobriété énergétique cet hiver, en leur offrant des récompenses financières et d’autres avantages. Et si c’était l’occasion pour vous de décrocher vos places pour assister aux Jeux olympiques 2024 ?

L’an dernier, les pouvoirs publics avaient lancé une vaste campagne de sensibilisation en faveur de la sobriété énergétique. L’objectif était d’inciter les Français à réduire leurs consommations, dans la perspective d’un hiver tendu sur le plan énergétique en raison des difficultés d’approvisionnement en gaz et des problèmes rencontrés par le parc nucléaire.

Et l’opération a été un succès puisque RTE estime qu’une baisse d’environ 9 % de la consommation au cours de l’hiver dernier est due à la sobriété énergétique des consommateurs. Bien que l’hiver 2023/2024 s’annonce moins délicat pour le réseau électrique, les pouvoirs publics souhaitent que les habitudes en matière de sobriété énergétique perdurent. Dans ce contexte, les fournisseurs historiques Engie et EDF renouvellent les opérations spéciales lancées l’an dernier.

Des ristournes sur la facture pour les clients d’Engie

Engie propose ainsi à ses clients de participer gratuitement au programme « écodefi+ ». C’est le nouveau nom donné à l’opération appelée l’an dernier « Mon Bonus Engie », qui avait permis de réduire les consommations des clients participants de 8 %. En pratique, les clients peuvent s’inscrire en ligne depuis le 2 octobre et se voient attribuer un seuil de consommation personnalisé. Ils devront veiller à ne pas le dépasser, entre 8 h et 20 h les jours de tension sur le réseau électrique. Atteindre cet objectif sur une journée dédiée leur permettra de percevoir une prime pouvant aller jusqu’à 4 euros.

Engie annonce la présence d’au moins 10 journées écodéfi+ entre les 15 octobre 2023 et 15 avril 2024. Pour les consommateurs, c’est donc la possibilité de gagner jusqu’à 40 euros au cours de l’hiver grâce à cette opération. À noter qu’ENGIE propose également une version destinée aux professionnels baptisée « l’écodéfi des pros ».

Des billets pour les Jeux olympiques pour les clients d’EDF

De son côté, EDF n’est pas en reste puisque l’énergéticien proposait un programme similaire l’hiver dernier. Il remet ça cette année avec ses « défis utiles » sur la période comprise entre novembre 2023 et fin février 2024. L’année dernière, les clients participants avaient pu gagner des cartes-cadeaux de 75 euros. Ils pouvaient également reverser cette somme (doublée par EDF) au profit de la fondation Abbé Pierre. L’opération avait réuni plus de 6 000 participants et plus de la moitié d’entre eux avait baissé sa consommation de 10 % sur la période concernée, selon EDF.

Cette année, les clients auront la possibilité de remporter des billets pour les JO dont EDF est l’un des sponsors. L’opération d’EDF est ouverte à tous les clients ayant souscrit à une offre de marché. Ceux soumis au tarif réglementé de vente (TRV) ne sont donc pas éligibles.