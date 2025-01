crédit photo : Régis Jehl

Les kits de panneaux solaires sont des systèmes pour produire de l’électricité verte soi-même mais à la différence des panneaux solaires classiques, ces kits peuvent s’installer sans l’intervention d’un professionnel. Ils sont livrés clés en main. Quels sont les avantages d’un kit de panneaux solaires ? Comment le choisir ? Explications.

Pourquoi opter pour un kit de panneaux solaires en 2025 ?

Que ce soit pour votre maison, pour une caravane, pour un chalet isolé, les kits de panneaux solaires vous facilitent l’achat et la pose. C’est la solution idéale pour avoir de l’électricité dans un chalet isolé non relié au réseau électrique national afin d’être autonome ou pour réduire votre consommation énergétique le cas contraire. Avant de vous engager pour un investissement conséquent, pensez à essayer le kit de panneaux solaires.

Les avantages d’un kit de panneaux solaires pour une installation rapide

Les kits solaires maison sont une solution tout en un qui se compose des panneaux solaires, du système de fixation, d’un onduleur, du câblage nécessaire ainsi que des éléments de protection nécessaires, de batteries si vous souhaitez stocker votre surplus de production. Le tout est livré avec un mode d’emploi pour vous accompagner tout au long de l’installation. Avec ce type d’installation, vous économiserez sur votre budget de départ et dans certains cas, vous n’aurez pas de démarches administratives.

Facilité d’installation et gain de temps



Une fois votre kit de panneaux solaires choisi, il vous faudra trouver le bon emplacement afin d’avoir une installation efficace et productive. L’avantage principale est que l’installation du kit solaire peut être faite par soins tout de suite après l’achat. Pas besoin de prendre rendez-vous avec un installateur et d’attendre sa venue (conseillé toutefois si vous n’êtes pas à l’aise). Les fabricants de ces kits solaires vous guident pas à pas dans l’installation à l’aide du manuel ou de tutos. Ces kits peuvent facilement être installés au sol, sur un balcon, dans un jardin ; pas besoin de les fixer obligatoirement sur un toit.

Adaptabilité pour les petits besoins énergétiques



Le kit de panneaux solaires flexibles peut largement couvrir la consommation de vos appareils électroménagers quotidiens (réfrigérateur, télévision, ordinateur, lumière, four) ainsi que les consommations occasionnelles d’une machine à laver ou d’un lave-vaisselle. C’est donc un système de production parfait pour les lieux isolés fréquentés seulement quelques jours. Comme tous les panneaux solaires, il faudra bien choisir la puissance du kit en fonction de vos besoins.

À lire aussi

Comparatif des kits solaires disponibles en 2025

Il existe plusieurs versions de kits solaires : les kits nomades, les kits plug and play et les kits solaires classiques d’une puissance inférieure à 3 kWc. Le prix va dépendre de la puissance des panneaux, de la marque du fabricant et des composants fournis avec le kit.

Voici quelques tarifs de kits solaires :

Type Prix Autoconsommation estimée Kit solaire nomade Entre 120 et 400 € Jusqu’à 100 Wc Kit plug and play Entre 300 et 900 € Entre 300 et 500 Wc Kit solaire 3 kWc Entre 2 000 et 4000 € Jusqu’à 10-15 KWh

Ces divers kits peuvent être pourvus d’une batterie afin de pouvoir stocker le surplus d’électricité produit et de le consommer plus tard.

Kit solaire avec batterie ou sans batterie



Si vous êtes en caravane, ou dans une maison isolée, la batterie de stockage peut être un bon investissement. En effet, si votre installation produit plus d’électricité que vos besoins, il vous sera possible de la stocker pour l’utiliser plus tard pour alimenter un lave-linge ou en cas de mauvais temps réduisant la production. Toutefois, la batterie de stockage a un cout important et son achat pourrait être inutile. Certains fabricants ou fournisseurs d’énergie indiquent que la batterie est inutile s’il n’y a pas une installation de 3 ou 4 kits solaires minimum.

Quelle puissance choisir pour son kit solaire ?



Le choix de la puissance d’un kit de panneaux solaires est extrêmement important car s’il est sous-dimensionné, vous n’aurez pas assez de production d’électricité solaire pour alimenter vos divers appareils. Il faut aussi que vos panneaux soient bien exposés aux rayons solaires afin de fournir un rendement optimal. Pour vous aider, voici quelques exemples de puissance à avoir en fonction des besoins :

Inférieure à 1 kWc : couvre les besoins du talon de consommation quotidien (hors lave-linge, four, lave-vaisselle).

: couvre les besoins du talon de consommation quotidien (hors lave-linge, four, lave-vaisselle). Entre 1 kWc et 3 kWc : assure la production de tous appareils nécessaires dans la vie courante (talon de consommation + lave-vaisselle, lave-linge et four)

: assure la production de tous appareils nécessaires dans la vie courante (talon de consommation + lave-vaisselle, lave-linge et four) Au-dessus de 3 kWc : les kits ne sont plus rentables financièrement. En effet, ils deviennent trop chers à l’achat et les kits ne bénéficient d’aides financières pour en réduire le cout. C’est aussi une question de sécurité car au-dessus de cette puissance, le recours à un professionnel pour l’installation est fortement recommandé.

Conclusion : kit solaire, la solution idéale pour une installation flexible ?

Le kit solaire maison peut être intéressant pour une autoconsommation au quotidien chez vous, sur les routes ou en vacances par exemple. Il faut savoir que dans certains cas, si les besoins ou les conditions d’ensoleillement ne sont pas correctement pris en compte, un kit solaire maison ne sera pas rentable.

En cas de doute, il vaut mieux faire appel à un installateur de panneaux solaires qui pourra vous aider. De même, si vous envisagez de vendre votre électricité à votre fournisseur d’électricité, cela n’est pas possible avec ce type de panneaux solaires. Dans ce cas, il faudra vous tourner vers un professionnel et une installation fixe plus onéreuse mais éligible à des aides financières.