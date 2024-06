La centrale nucléaire de Diablo Canyon en Californie / Image : Wikimedia, modifiée par RE.

Si le nucléaire est encore loin de faire l’unanimité, force est de constater que l’opinion publique se rabiboche progressivement à sa cause. En Europe comme aux États-Unis, les populations reconsidèrent le nucléaire, face à l’enjeu du réchauffement climatique, de la souveraineté et de la décarbonation de nos moyens de production d’électricité.



Comme chaque année depuis 40 ans, le cabinet Bisconti Research Inc. réalise une enquête d’opinion portant sur le thème de l’énergie nucléaire aux États-Unis. Selon cette enquête annuelle, pour la quatrième année consécutive, le nucléaire bat des records d’opinion favorable avec près de 77 % des Américains en faveur de l’utilisation de l’énergie nucléaire pour produire de l’électricité dans le pays. D’une manière plus générale, on constate que, malgré des baisses d’opinions ponctuelles, en particulier entre 2011 et 2020, la population américaine s’est peu à peu tournée du côté de l’énergie atomique au fil des décennies. À l’époque du premier sondage, en 1983, on comptait plus d’opposants au nucléaire (49 %) que de personnes favorables (46 %). Outre ces chiffres, le rapport indique que 88 % des personnes interrogées sont favorables au prolongement de la licence des réacteurs actuels respectant les normes de sécurité, et 71 % sont pour la construction de nouveaux réacteurs.

L’opinion sur le nucléaire, une histoire de connaissance sur le sujet ? L’étude, réalisée entre le 30 avril et le 2 mai dernier, révèle un autre chiffre intéressant : les personnes qui maitrisent bien le sujet du nucléaire y sont globalement très favorables (88 % favorable ou très favorable), tandis que les personnes ayant peu de connaissances sur le sujet sont globalement plus réticentes (64 % d’opinion favorable).

Outre cette hausse progressive au cours des 40 dernières années, on constate surtout une très forte hausse entre 2020 et 2021. Depuis, l’opinion est plutôt stable.

La France affiche une tendance similaire

En France, la tendance sur les dernières années est assez proche de celle des États-Unis. Selon un sondage commandé par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) en 2022, l’opinion favorable est passée de 26 % à 46 % en l’espace de 4 ans, entre 2018 et 2022. À l’inverse, le pourcentage d’opposants a chuté, passant de 27 % à seulement 12 % sur la même période, tandis que la part des personnes hésitantes a peu diminué. Selon les données de l’ASN, on note d’ailleurs que les riverains des centrales nucléaires ont globalement un avis plus favorable sur le nucléaire que la population générale. Les chiffres affichés par l’ASN sont assez proches de ceux obtenus par l’Ifop, dans une enquête d’opinion réalisée pour le compte du Journal du Dimanche. Dans cette enquête, on peut lire que le nucléaire connaît 75 % d’opinion favorable en France. 65 % des Français seraient d’ailleurs favorables à la construction de nouveaux réacteurs.

