Le centre solaire de Carnoules / Image : Solar Brother.

Le spécialiste français de la cuisson solaire, Solar Brother, a inauguré le 4 juillet son showroom et centre de recherche et développement à Carnoules dans le Var. L’idée est de proposer au grand public et aux professionnels un lieu permettant de s’informer et de se former sur la cuisson solaire.

Dans la famille du solaire, la branche photovoltaïque est la plus développée avec un marché qui a explosé ces dernières années. Les kits prêts-à-brancher permettent notamment au plus grand nombre de s’essayer à l’autoconsommation solaire. Mais les utilisations des rayons solaires ne se limitent pas à la production d’électricité.

C’est ce que l’entreprise française Solar Brother veut montrer en ouvrant un véritable showroom, essentiellement dédié à la cuisson solaire. Créé en 2016, Solar Brother s’est fait un nom dans le secteur de la cuisson solaire en proposant plusieurs appareils qui permettent de cuire des aliments grâce à l’énergie solaire par concentration.

À lire aussi

Des ateliers ouverts à tous pour découvrir la cuisson solaire

Le centre solaire de Solar Brother est situé à Carnoules (Var) et accessible à tous. Des ateliers découvertes autour de la cuisine solaire y sont organisés et ouverts au grand public. Pendant 4 heures, les participants bénéficient d’un cours théorique sur l’énergie solaire. Ils peuvent aussi tester la cuisine solaire en dégustant leurs mets sur place pour le déjeuner. Une des originalités du concept est de permettre aux participants de fabriquer leur propre four solaire, avec lequel ils peuvent repartir. En effet, Solar Brother met gratuitement à la disposition du public ses plans de fours solaires en open source, accessibles sur son site internet.

Trois appareils de cuisson sont ainsi accessibles à la démonstration. Le Sungood qui permet de cuisiner des plats pour 2 à 4 personnes avec une température de 100 à 120 °C. Le Sungood 360° adapté aux repas pour 3 à 5 personnes avec une température de cuisson qui peut atteindre 200 °C en moins de 10 minutes. Le plus grand modèle, le Sungood XL, peut nourrir 6 à 8 personnes.

À lire aussi

L’autre objectif de ce showroom est de former les chefs à la cuisine solaire. Alors qu’un premier restaurant solaire a ouvert à Marseille en juin dernier, Solar Brother souhaite faire connaître aux professionnels de la restauration son four solaire géant, le Sunchef Pro. Équipé de miroirs en demi-lune, d’un panneau photovoltaïque et d’une batterie pour actionner le moteur d’orientation, l’appareil est prévu pour nourrir jusqu’à 50 personnes avec des températures de cuisson pouvant atteindre 250 °C.

Sur place, Solar Brother réalisera également de la recherche et développement (R&D) et testera ses futures innovations. Enfin, deux autres produits de la gamme Solar Brother sont à découvrir sur le site. Le séchoir solaire écologique OMY fabriqué en France qui a pour fonction de déshydrater jusqu’à 7 kg d’aliments. Et le Sun Aéro qui chauffe et renouvèle l’air d’une pièce et permet donc de faire des économies de chauffage.