Image de fond : une usine houlomotrice d'Eco Wave Power à Jaffa, illustration : Révolution Énergétique.

📣 La phrase : « L’énergie de la mer est immense et inépuisable. Elle produit plus de 3 fois l’électricité dont nous avons besoin à terre. » 🗞️ La source : X (ex-Twitter) ℹ️ Le contexte : fondateur du parti d’extrême-gauche La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon est un habitué des déclarations fracassantes concernant les énergies de la mer. Dans un énième tweet à ce sujet publié sur son compte officiel le 30 octobre 2023, son rédacteur médias sociaux avance un nouveau chiffre : l’énergie de la mer produit plus de 3 fois l’électricité dont nous avons besoin à terre. ⚖️ Le verdict : ❌ l’affirmation est fausse, notamment en raison d’une mauvaise interprétation d’une étude scientifique.

Lors d’une conférence donnée à Kinshasa (République démocratique du Congo) en octobre 2023, Jean-Luc Mélenchon livrait la solution à nos problèmes énergétiques : l’immense énergie des mers. Qu’en est-il vraiment ?

« L’énergie de la mer est inépuisable. » Jean-Luc Mélenchon n’a de cesse de le clamer haut et fort. Et sur ce point, il a raison. Cette énergie dont il parle, celle qui se cache dans les vents, les vagues, les courants, les marées ou même les différences de températures ou de salinité entre les différentes couches de l’océan, celle que les experts appellent « énergies marines », cette énergie est bel et bien renouvelable. Donc, inépuisable.

Beaucoup d’énergie cachée dans la mer

Le reste de son propos prête un peu plus à débat. Notons avant tout que Jean-Luc Mélenchon, lui-même, s’emmêle dans les chiffres qu’il livre. Dans son tweet, son rédacteur social média évoque une énergie de la mer qui « produit plus de 3 fois l’électricité dont nous avons besoin à terre ». Mais dans la vidéo qui l’accompagne, Jean-Luc Mélenchon parle de « 366 fois l’énergie dont la terre a besoin aujourd’hui ». En 2017, ses followers pouvaient lire sur le compte de Jean-Luc Mélenchon que « la mer contient 75 fois l’énergie dont nous avons besoin ». En janvier 2022, le chiffre donné par le rédacteur social média était encore différent. « La mer contient 64 fois l’énergie dont nous avons besoin. » Difficile, dans ces conditions, de savoir sur quelle valeur l’ancien leader de La France Insoumise compte exactement. Alors, essayons d’y voir plus clair.

Notons d’abord que quelques études chiffrent le potentiel de l’énergie de la mer. Celle sur laquelle semble se baser l’équipe de Jean-Luc Mélenchon, c’est une étude de 2014 qui évoque un « potentiel énergétique renouvelable exploitable dans les océans du monde équivalent à 100 000 milliards de kWh — NDLR : soit 100 000 TWh ». Mais il s’agit là du potentiel pour l’océan mondial. Ainsi, les collaborateurs de Jean-Luc Mélenchon se trompent en comparant ce potentiel à la consommation d’énergie en France. En 2020, elle était d’environ 1 500 milliards de kWh, soit 1 500 TWh. Et c’est en divisant 100 000 par 1 500 qu’ils trouvent un chiffre de l’ordre de 64. Mais la France ne pourra pas exploiter à son seul compte toute l’énergie des océans du monde. C’est donc bien à la consommation d’énergie mondiale qu’il faudrait comparer ces 100 000 TWh. Or cette consommation a été de l’ordre de 168 000 milliards de kWh en 2022. Ainsi, sur le papier, la mer ne contiendrait qu’à peine plus de la moitié de l’énergie dont nous avons besoin.

Du potentiel de l’énergie de la mer à la réalité

Le potentiel, même s’il n’est pas du niveau annoncé, est donc bien « énorme » comme aime à le qualifier Jean-Luc Mélenchon. Rien qu’en collectant par exemple la totalité de l’énergie osmotique — qui joue sur la différence de salinité entre deux eaux — disponible dans nos estuaires, nous pourrions alimenter le monde entier en électricité — mais toujours pas en énergie. C’est colossal. Mais ce n’est pas réellement envisageable. Parce qu’il reste des verrous technologiques à faire sauter. Parce que les oppositions, des pêcheurs, par exemple, sont parfois fortes. Et parce que l’empreinte écologique de ces installations doit être prise en compte.

La conclusion, une fois de plus, c’est que la solution unique n’existe pas. Ce n’est que dans un mix de technologies que nous trouverons le salut. Et les énergies marines, compte tenu de leur potentiel et de leur côté prévisible, notamment, auront très probablement leur place dans ce mix.