En Irlande, un mythe veut qu’il y ait plus de moutons que d’habitants. Pourra-t-on bientôt en dire autant sur les data centers ? Pas sûr, mais les centres de données font désormais intégralement partie du paysage, à tel point qu’ils consomment plus que les maisons.

Les data center se multiplient à une vitesse fulgurante en Irlande, et pèsent lourd sur la consommation électrique du pays. Selon un rapport du Central Statistics Office irlandais, en 2023, les centres de données représentaient 21 % de la consommation électrique du pays. C’est plus que les logements situés en zone urbaine, qui consommaient, sur la même période, 18 % de l’électricité du pays. Entre début 2015, et fin 2023, la consommation trimestrielle électrique des centres de données est passée de 290 à 1 661 GWh, soit une augmentation record de 473 % ! Ce chiffre s’explique par une situation très avantageuse pour les spécialistes mondiaux des données, avec de grandes parcelles foncières disponibles à proximité des villes, une main d’œuvre abondante, jeune et de qualité, ou encore, une excellente connexion aux États-Unis ainsi qu’à l’Europe. Surtout, l’Irlande bénéficie d’avantages fiscaux et d’un taux d’imposition sur les entreprises particulièrement bas de 15 %.

La situation ne semble pas prête de s’arrêter là, et de nouveaux projets sont en cours de développement pour venir s’ajouter aux 85 centres de données déjà présents. Selon l’Agence internationale de l’énergie, d’ici 2030, la consommation des centres de données pourrait atteindre 30 % de la consommation totale du pays.

Un impact direct sur le réseau électrique irlandais

Cette multiplication des data center commence pourtant à peser lourd sur les capacités de production électrique du pays. La situation est telle que la région de Dublin est soumise depuis peu à un moratoire sur la construction de nouveaux sites. L’opérateur du réseau électrique irlandais EirGrid a annoncé qu’il ne validerait aucune nouvelle demande d’agrément avant 2028. Seuls les projets ayant reçu des accords antérieurs au début du moratoire pourront être raccordés au réseau. Dans le même temps, des géants comme Google ou AWS pencheraient sur la mise en place de centres de données autonomes en électricité.

Par ailleurs, le gouvernement irlandais s’est fixé l’objectif d’atteindre les 80 % d’électricité renouvelable d’ici 2030. Mais pour l’heure, le mix électrique du pays est loin d’être un modèle environnemental. Malgré un développement important de l’éolien, qui représentait 27,3 % de la production en 2018, il reste largement dominé par les énergies fossiles à 66 % avec, en tête, le gaz, le charbon et, dans une moindre mesure, le pétrole.

