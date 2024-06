La centrale nucléaire de Flamanville / Image : EDF.

Le combustible est chargé. La cuve est fermée. Les essais à froid quasiment terminés. La première divergence de l’EPR de Flamanville devrait se produire très bientôt.

Le 7 mai dernier, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) donnait son autorisation pour la mise en service du premier EPR de France, à Flamanville. Pas moins de 17 ans après le démarrage du chantier, les opérations de chargement du combustible nucléaire étaient donc lancées du côté de la Normandie. Et le 28 mai 2024, le couvercle de la cuve contenant 241 assemblages d’uranium était finalement fermé.

Le démarrage de l’EPR de Flamanville s’est poursuivi par une batterie d’essais. Les fameux essais dits à froid notamment. À cette occasion, la résistance et l’étanchéité du circuit primaire principal du réacteur EPR ont été testées grâce à un fluide à température et pression ambiantes que les ingénieurs ont fait circuler dans le système. Les équipes préparent désormais la montée en température pour permettre aux essais dits à chaud de tester le circuit primaire principal et les circuits associés en conditions nominales de fonctionnement. D’autres essais se dérouleront encore avec le combustible et pendant toute la montée en puissance du réacteur. Et les quelque 150 chargés d’essais présents sur le site au plus fort de l’activité continueront aussi d’intégrer le retour d’expérience et les bonnes pratiques renvoyées par les trois autres EPR en service dans le monde.

Une première divergence dans les premiers jours de juillet 2024 pour l’EPR de Flamanville

Tenant compte de ce programme de démarrage, EDF prévoit une première divergence (le premier démarrage de la réaction nucléaire, qui devra être autorisée par l’ASN) pour la première quinzaine de ce mois de juillet 2024. Comprenez qu’une toute première réaction de fission nucléaire se produira alors au cœur du réacteur EPR de Flamanville. Il faudra ensuite attendre que le réacteur atteigne une puissance de 25 % pour le connecter au réseau. Cela devrait encore se produire cet été. Les 100 %, quant à eux, sont attendus pour la fin 2024. Le tout après plusieurs points d’arrêt qui devront, une fois de plus, être levés par l’ASN. Le cycle des essais de démarrage de l’EPR de Flamanville sera alors achevé.

Notez que le remplacement du couvercle de la cuve du réacteur demandé par l’ASN sera réalisé au premier arrêt de tranche, vers la fin de l’année 2025. En attendant, le nouveau couvercle est en cours d’achèvement dans les usines de Framatome.