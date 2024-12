Illustration : Getty.

Si vous préparez un projet d’achat de panneaux solaires pour l’an prochain, vous devez être en train de calculer le budget de votre installation. Et vous savez sans doute que vous pouvez bénéficier d’aides indirectes, via l’obligation d’achat, notamment. Mais chaque année, la situation est réévaluée. Alors qu’est-ce qui va changer en 2025 concernant les aides liées aux panneaux solaires ?

À moins d’investir dans un kit solaire, qui ne donne droit à aucune aide, l’investissement dans un projet photovoltaïque se chiffre en milliers d’euros. Alors, pour faire baisser la facture, plusieurs dispositifs de soutien ont été mis en place afin d’inciter les ménages à se lancer dans le solaire.

Nous allons distinguer les dispositifs existants pour les différents types de panneaux solaires :

Les panneaux solaires photovoltaïques qui produisent uniquement de l’électricité ;

Les panneaux solaires thermiques qui produisent de la chaleur pour alimenter un circuit d’eau chaude sanitaire et/ou un système de chauffage ;

Les panneaux solaires hybrides qui combinent les deux fonctionnalités précitées.

☀️ Prime à l’autoconsommation photovoltaïque : quel montant en 2025 ?

La prime à l’autoconsommation est versée chaque année aux propriétaires de panneaux solaires photovoltaïques, sous réserve d’avoir choisi l’option « d’autoconsommation avec revente du surplus ». Le montant alloué dépend de la puissance du parc solaire et évolue chaque trimestre. Les montants actuellement en vigueur jusqu’au 31 janvier 2025 sont les suivants :

220 €/kWc pour les installations ayant une puissance allant jusqu’à 3 kilowatts-crête (kWc) ;

160 €/kWc pour les installations ayant une puissance comprise entre 3 et 9 kWc ;

190 €/kWc pour les parcs dotés d’une puissance comprise entre 9 et 36 kWc ;

100 €/kWc pour les parcs dotés d’une puissance dépassant 36 kWc.

Pour le trimestre suivant, à partir de février 2025, il faudra guetter les décisions de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

☀️ Le tarif de l’obligation d’achat pour les panneaux photovoltaïques en 2025

Afin d’optimiser votre production solaire photovoltaïque, vous pouvez la vendre au réseau public d’électricité. Pour cela, vous devez signer un contrat avec EDF OA (Obligation d’achat) ou une entreprise locale de distribution (ELD) compétente localement.

Le contrat est conclu pour une durée de 20 ans et donne un prix d’achat pour la revente de ce surplus de production. Le montant est fixé par arrêté tarifaire en fonction de la puissance de l’installation solaire et de l’option choisie (vente totale ou vente du surplus). Actuellement, l’arrêté tarifaire applicable pour la période du 1ᵉʳ novembre 2025 jusqu’au 31 janvier 2025 fixe les montants suivants. Les tarifs du trimestre suivant n’ont pas encore été publiés.

Puissance Autoconsommation avec vente du surplus Vente totale ≤ 3 kWc 0,1269 €/kWh 0,1031 €/kWh > 3 et ≤ 9 kWc 0,1269 €/kWh 0,0876 €/kWh >9 et ≤ 36 kWc 0,0761 €/kWh 0,1302 €/kWh >36 et ≤ 100 kWc 0,0761 €/kWh 0,1132 €/kWh

L’avantage fiscal sur la revente d’électricité

Les revenus issus de la vente d’électricité sont en principe imposables au titre de l’impôt sur le revenu. Une exonération est possible si les conditions suivantes sont réunies :

la puissance de l’installation photovoltaïque n’excède pas 3 kWc ;

l’installation solaire est raccordée au réseau public d’électricité en deux points au maximum ;

le parc solaire est utilisé à titre privé et ne dépend pas d’une activité professionnelle ou d’une copropriété.

Pour bénéficier de cette exonération, il convient de remplir le formulaire de déclaration complémentaire n° 2042. Pour cela, il faut se reporter à la section « revenus commerciaux et industriels non professionnels » et indiquer le montant des revenus dans les cas « revenus nets exonérés ». En 2025, le gouvernement n’a donné aucune information concernant la suspension de cette disposition. Cet avantage fiscal devrait donc perdurer.

☀️ Les aides accessibles en 2025 pour les panneaux thermiques et hybrides

Les panneaux thermiques et hybrides n’ont pas droit aux mêmes aides que les modèles photovoltaïques. Ils peuvent bénéficier du dispositif MaPrimeRénov’ qui permet d’obtenir jusqu’à 15 000 euros (dans la limite de 50 % du coût des travaux) en cas de rénovation globale du logement.

La seule modification qui était prévue pour l’année prochaine concernant MaPrimeRénov’ était le taux d’écrêtement qui concerne le niveau de cumul entre les aides locales et MaPrimeRénov’. Ce cumul devait être amélioré dès 2025 pour certaines catégories de ménages, mais la censure du gouvernement Barnier a suspendu le vote du budget, qui incluait cette mesure.

Le cumul autorisé devait atteindre 80 % du montant total des travaux de rénovation énergétique (incluant l’achat de systèmes de panneaux thermiques et hybrides) contre 60 % en 2024 pour les revenus intermédiaires. Les ménages aux revenus supérieurs devaient bénéficier d’un cumul allant jusqu’à 50 % du montant des travaux contre 40 % actuellement. Les foyers aux revenus modestes auraient pu cumuler les aides jusqu’à 90 % des travaux (80 % en 2024). Les ménages aux revenus très modestes ne devaient pas être affectés puisqu’ils peuvent déjà cumuler les aides jusqu’à couvrir la totalité de leurs travaux.

Les panneaux hybrides et thermiques peuvent également bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro ou éco-PTZ pour financer l’investissement. Plafonné à 15 000 euros, l’éco-PTZ ne devrait subir aucune modification en 2025.

La prime énergie issue du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) est également applicable aux panneaux thermiques. Le montant versé est calculé en fonction des économies d’énergie réalisées à la suite de votre investissement et de la situation géographique de l’habitation. Là encore, il n’a pas été question de revenir sur ce dispositif l’an prochain. Pour information, nous sommes dans la 5ᵉ période des CEE qui prendra fin au 31 décembre 2025. Des changements pourront donc intervenir pour la 6ᵉ période, qui débutera au 1ᵉʳ janvier 2026.

☀️ Quelle TVA pour les panneaux solaires en 2025 ?

Enfin, il n’est pas question de revenir en 2025 sur la TVA réduite à 10 % accordée aux installations photovoltaïques raccordées au réseau public et dotées d’une puissance inférieure ou égale à 3 kWc. Pour les panneaux solaires thermiques et hybrides, ils bénéficient d’un taux encore plus avantageux à 5,5 % qui ne devrait pas être modifié l’an prochain.