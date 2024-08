Illustration : Révolution Énergétique.

Incroyable mais vrai : le prix de l’électricité n’a pas augmenté ce 1ᵉʳ août 2024. Alors que l’on était habitué à une hausse quasi constante du Tarif réglementé de vente depuis 2018, celui-ci est resté à un tarif de 0,2516 €/kWh TTC. Cette bonne nouvelle devrait d’ailleurs en cacher une autre, puisque le gouvernement prévoit une baisse du prix de l’électricité pour février 2025.

Il y a quelques jours, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) préconisait une revalorisation annuelle du TURPE (Tarif d’utilisation du réseau public d’électricité) à hauteur de 1 % dès le 1ᵉʳ août 2024. Cette augmentation du TURPE devait toucher quelque 22 millions de foyers et entreprises au tarif réglementé, représentant une hausse de 10 à 40 € sur la facture annuelle des foyers. Finalement, le gouvernement démissionnaire a décidé de ne pas appliquer cette augmentation au 1ᵉʳ août, laissant ainsi le tarif de l’électricité inchangé pour la deuxième moitié de l’année. En réalité, le gouvernement espère que la baisse envisagée du Tarif réglementé de vente (TRV) pour février 2025 permettra de compenser la hausse de cette rente.

Comment se compose le TRV ? Le Tarif réglementé de vente intègre plusieurs éléments, à savoir le coût de fourniture de l’électricité, le coût des réseaux de transport d’électricité, ainsi que les taxes. Le coût de la fourniture est déterminé par deux paramètres, à savoir l’ARENH et le prix de gros de l’électricité en Europe. Le coût des réseaux de transport d’électricité est défini par le TURPE, qui aurait dû augmenter au 1ᵉʳ août. Suite à la fin du bouclier tarifaire, la principale taxe, appelée Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), devrait passer de 21 €/MWh à 32 €/MWh en février 2025.

Une baisse de 15 % prévue pour février 2025

Si, pour le moment, rien n’est acté, la chute actuelle des prix de gros de l’électricité devrait engendrer une baisse notable de la part du coût de fourniture dans le TRV, et ainsi réduire le tarif malgré une augmentation des taxes. Selon le médiateur de l’énergie, de nombreux fournisseurs d’électricité proposent actuellement des offres nettement moins coûteuses que le TRV. Certaines promettent un rabais atteignant 28 % par rapport au TRV.

Si cette perspective devrait permettre d’éclaircir l’avenir pour les particuliers, la baisse pourrait toutefois être de courte durée. La fin de l’ARENH, prévue en décembre 2025, pourrait redistribuer les cartes. De plus, le TURPE pourrait connaître une hausse plus importante pour considérer les nombreux investissements que vont devoir réaliser RTE et Enedis pour moderniser le réseau de transport d’électricité.