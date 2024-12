Illustration : RE.

Le dernier classement de l’application Hellowatt place le français Dualsun en tête des marques de panneaux solaires installées en France. Il est suivi de près par le chinois Trina Solar et l’américain SunPower.

Hellowatt, une application utilisée par 40 000 producteurs d’énergie photovoltaïque, classe les marques de panneaux solaires les plus installées. Parmi les clients, 33 000 ont partagé la marque de leurs panneaux solaires, permettant de dresser un classement des fabricants les plus installés en 2024. Ce classement montre la prépondérance de trois acteurs : DualSun, Trina Solar, et SunPower, qui occupent respectivement 19,3 %, 13,5 %, et 12,7 % des parts du marché domestique.

DualSun : une marque française leader

Le français DualSun s’impose avec une forte stratégie de proximité. Les panneaux hybrides DualSun, qui associent photovoltaïque et thermique, intègrent des composants fabriqués en France, mais leur assemblage est réparti entre la France et la Chine. En revanche, les panneaux photovoltaïques standard de DualSun sont entièrement produits en Chine depuis 2018.

En deuxième position, Trina Solar, fabricant chinois, séduit grâce à un rapport qualité-prix imbattable. Ses modules attirent les consommateurs recherchant des coûts réduits, quitte à faire des compromis sur les services annexes. À la troisième place, SunPower, société d’origine américaine et basée à Singapour et fabriquant ses panneaux en Chine et Asie du Sud-Est, s’appuie sur sa réputation en matière de performance et d’innovation technologique.

Une présence notable de marques françaises

Fait marquant, 34 % des marques citées dans ce classement sont françaises, bien que la production de panneaux solaires reste majoritairement asiatique. Cette dynamique locale pourrait s’intensifier avec des projets européens, comme l’inauguration prévue en 2026 de la giga-usine Carbon à Fos-sur-Mer, qui vise une production annuelle de 20 GW. Ces initiatives ambitionnent de réduire l’empreinte carbone des panneaux en rapatriant des étapes-clés de la fabrication en Europe. Et aussi de la réduction de l’empreinte carbone : actuellement, un panneau français affiche une empreinte à 25,2 g de dioxyde de carbone par kilowattheure (gCO 2 /kWh) contre 43,9 gCO 2 /kWh pour ceux fabriqués en Chine.

Une concurrence asiatique dominante

Sur le plan mondial, les fabricants asiatiques continuent de dominer les volumes de production, mais leur présence reste limitée en France. Dans le classement français, seuls trois fabricants chinois se hissent parmi les dix premières marques.

Cependant, cette concurrence féroce a eu des conséquences pour les industriels locaux, avec la faillite de deux usines françaises en 2024, Systovi et RECOM-Sillia. Ces fermetures rappellent l’importance de soutenir l’industrie européenne pour éviter une dépendance extrême aux importations asiatiques.