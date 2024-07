Image : RE

La Grande-Bretagne est l’un des leaders européens en termes d’énergie éolienne. Toutefois, à mesure que le nombre de nouvelles installations augmente, les coûts semblent également s’envoler. Pour contrer cette hausse des prix, le dirigeant d’une importante entreprise énergétique suggère une tarification locale plutôt qu’une uniformisation des tarifs sur l’ensemble du territoire.

4 GW, c’est la puissance électrique dont la population écossaise a besoin. Pourtant, la nation totalise une puissance installée de près de 18 GW. Cet important écart s’explique principalement par la localisation de nombreux projets éoliens destinés à alimenter l’Angleterre en Écosse, dans le nord de la Grande-Bretagne, où les conditions de vent sont idéales. Cependant, cette configuration met à rude épreuve les lignes de transmissions qui acheminent l’électricité vers le sud, engendrant des coûts élevés de gestion du réseau.

L’année dernière, les coûts d’acheminement ont dépassé le cap du milliard d’euros, un fardeau financier qui se répercute directement sur les factures d’électricité des Britanniques et qui tend à s’accroître avec la multiplication des projets éoliens en Écosse. En réponse à l’envolée des prix, Greg Jackson, le fondateur de l’entreprise Octopus Energy, préconise une réforme du marché énergétique, notamment à travers l’adoption d’une tarification régionale.

Un besoin croissant du renforcement des lignes de transmission en Grande-Bretagne

Le coût élevé lié à la gestion du réseau électrique britannique est principalement dû au bridage des éoliennes. Lorsque les vents sont trop forts, les lignes atteignent leur capacité maximale et ne peuvent plus exporter l’excès d’électricité. En conséquence, certaines éoliennes sont mises à l’arrêt pour diminuer la production, un processus pour lequel les producteurs reçoivent une compensation financière, connue sous le nom de « paiement de contrainte ».

Cependant, cette réduction de puissance peut entraîner un déficit énergétique dans certaines régions, nécessitant l’activation des centrales à gaz. Parfois, l’Écosse doit même importer de l’électricité de Norvège, une situation que Greg Jackson a qualifiée de « scandaleuse » lors de sa participation à une récente conférence tenue à Londres. En effet, le recours aux centrales à gaz et l’importation d’électricité engendrent également des coûts élevés. En 2023, les dépenses liées au bridage des éoliennes ont atteint plus de 40 livres par foyer, soit environ 47 euros. Cela reflète le besoin de plus en plus important du renforcement des lignes de transmission pour répondre à la demande croissante.

La tarification régionale pour de l’électricité moins chère

La tarification régionale est l’une des solutions proposées pour répondre au besoin croissant en lignes de transmission. Cette méthode consiste à ajuster les prix de l’électricité dans toute la Grande-Bretagne en fonction de la capacité du réseau et de la production locale. Cette approche impliquerait de délaisser le prix unique du marché au profit d’une structure tarifaire basée sur les coûts de production et d’acheminement de l’électricité jusqu’aux consommateurs. Selon Octopus Energy, ce système pourrait non seulement retarder ou même éviter la nécessité de construire de nouvelles lignes de transmission, mais aussi réduire les coûts de l’électricité.

Comment ? En période de vents forts, lorsque la production est excessive, il serait possible de proposer l’électricité à un tarif très bas, voire gratuitement, plutôt que de limiter la production éolienne et de recourir à l’importation et à l’activation des centrales à gaz. Les consommateurs situés à proximité des installations éoliennes bénéficieraient directement de ces tarifs réduits grâce aux économies réalisées sur les coûts de transport de l’électricité. D’ailleurs, Octopus Energy rapporte avoir déjà mis en œuvre ce nouveau modèle de tarification régionale dans le Yorkshire, ce qui aurait suscité un grand intérêt. En effet, l’entreprise aurait reçu des dizaines de milliers de demandes pour l’installation de nouvelles éoliennes à proximité des consommateurs.

Jusqu’à 99% de réduction en s’installant près d’une centrale éolienne ?

Octopus Energy a mené une analyse pour évaluer les avantages financiers dont pourrait bénéficier un grand consommateur industriel en s’installant à proximité d’une centrale éolienne, notamment dans les zones d’offres excédentaires. Dans les exemples pris dans l’étude, le fait de se localiser en Écosse (plutôt qu’en Angleterre) a permis de réduire la facture d’électricité jusqu’à 99 %, à condition de déplacer 50 % de la consommation aux heures les moins coûteuses.

Par ailleurs, une étude d’Ofgem, le régulateur britannique, indique que la localisation des prix pourrait engendrer des économies de 33,3 à 60 milliards d’euros entre 2025 et 2040. Cette somme influerait sur les prix de l’électricité, faisant potentiellement de l’Écosse l’une des régions où l’électricité est la moins chère en Europe. La baisse des coûts pourrait par la suite stimuler le développement de différents secteurs, tels que le numérique, avec notamment l’avancée des datacenters. Ofgem a également ajouté que la tarification régionale permettrait d’éviter de gaspiller 17 TWh d’électricité éolienne sur dix ans, ce qui répondrait au besoin de 460 000 foyers par an sur cette période.