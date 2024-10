Une annonce fictive lors de la vente de l'hydrolienne D10 / Illustration : RE.

Après la liquidation judiciaire de l’entreprise Sabella en début d’année, l’avenir de son hydrolienne restait incertain. L’installation qui alimente l’île d’Ouessant en énergie renouvelable sera finalement reprise par une entreprise britannique.

L’hydrolienne Sabella D10 est le premier équipement de ce type à avoir injecté du courant sur le réseau électrique français. Installée en 2015 dans le passage de Fromveur en Bretagne, à 55 mètres de profondeur, elle avait été sortie de l’eau en 2020 pour des travaux qui ont duré deux ans. Depuis 2022, elle a été remise à l’eau pour fournir à nouveau de l’énergie renouvelable à l’île d’Ouessant. L’an dernier, du 28 septembre au 2 octobre, l’hydrolienne avait même battu des records de production en raison des grandes marées. À cette occasion, elle avait couvert 25 % du mix électrique de l’île, avec un pic de puissance instantanée qui avait permis de couvrir la moitié des besoins de l’île.

Son concepteur en faillite, l’hydrolienne géante de l’île d’Ouessant a finalement trouvé un repreneur

Une petite entreprise britannique reprend l’exploitation



Mais fin 2023, l’entreprise Sabella a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, en raison de difficultés financières. L’hydrolienne avait donc été mise en vente. Un groupe américain avait un temps été pressenti pour reprendre l’installation. Finalement, c’est une PME britannique qui a obtenu l’autorisation d’exploiter l’hydrolienne jusqu’en août 2028.

Déjà basée en France avec une filiale située à Rennes, l’entreprise britannique Inyanga Marine Energy montre ainsi sa volonté de se positionner sur les appels d’offres à venir en France dans le secteur de l’hydrolien. Cette reprise est une bonne nouvelle pour l’île d’Ouessant qui continuera à être alimentée en énergie renouvelable grâce à cette installation. Mais cela montre tout de même la fragilité du secteur hydrolien en France. Selon le président de Sabella, l’entreprise a souffert d’un manque de cadre réglementaire qui a compliqué son développement.

L’entreprise britannique a des ambitions internationales dans le secteur de l’énergie marémotrice. Elle a remporté un appel d’offres pour un projet de 10 MW au Pays de Galles et participe à la construction d’une ferme hydrolienne aux Philippines. En France, le projet Flowatt situé au large de la Normandie est toujours d’actualité pour devenir la ferme hydrolienne la plus puissante du monde. Porté par HydroQuest et l’énergéticien Qair, le projet devrait entrer en service à partir de 2026.