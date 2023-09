Kevin CHAMPEAU et Hugo LARA

France Renouvelables

L’association des professionnels de l’éolien « France Énergie Éolienne » change de nom. Désormais appelée « France Renouvelables », elle ne sera plus exclusivement dédiée à l’éolien, et ambitionne de contribuer de manière plus large à la transition énergétique. Au passage, elle arbore un nouveau slogan « système électrique pilotable », qui fait couler beaucoup d’encre numérique.

L’organisation France Énergie Éolienne, connue pour son engagement pour la défense de la filière éolienne, vient d’annoncer l’élargissement de son champ d’action à l’ensemble des énergies renouvelables électriques. Par cette décision, l’association souhaite contribuer à l’évolution du réseau électrique français dans son ensemble. Symbole de cette évolution, l’association change également de nom et s’appelle à présent « France Renouvelables ».

L’association, créée en 1996 et composée de 300 membres professionnels de la filière éolienne en France, avait été fondée afin de promouvoir et défendre les intérêts de la filière éolienne auprès des pouvoirs publics, qu’ils soient régionaux, nationaux ou même européens, mais aussi auprès du grand public et des médias.

Une vision globale pour réussir la transition énergétique

Avec ce changement de cap, l’association souhaite mettre en avant le besoin de sortir des approches segmentées actuelles, de manière à travailler sur une vision à l’échelle du système électrique. Outre les moyens de production d’énergie comme l’éolien, le solaire ou encore l’hydroélectricité, l’association veut couvrir les questions de la flexibilité du réseau électrique, du stockage de l’énergie ainsi que des cadres économiques et réglementaires qui y sont associés. Voilà pourquoi France Renouvelables s’accompagne d’un nouveau slogan « système électrique pilotable », la pilotabilité de l’éolien et du solaire étant permise par les installations de stockage et les flexibilités.

Une devise assez mal comprise, notamment sur les réseaux sociaux, certains critiquant une « méthode Coué » ou de la « publicité mensongère ». Pour France Renouvelables, l’objectif est de « casser la rengaine de l’intermittence qui décrédibilise les énergies renouvelables » explique le délégué général de l’association, Michel Gioria, au magazine Actu-environnement.

