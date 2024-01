À droite, l'éolienne en bois Modvion / Illustration : Modvion, modifiée par RE.

La startup suédoise Modvion vient de mettre en service Wind of change, la plus grande éolienne en bois dont la nacelle culmine à 105 mètres de hauteur. Grâce à sa conception en modules, ce mât en bois pourrait faciliter la logistique nécessaire à l’installation des éoliennes terrestres.

Au premier coup d’œil, la nouvelle éolienne de 2 MW, qui se dresse non loin de la ville de Skara, au sud de la Suède, ne semble pas différente des milliers d’éoliennes que l’on retrouve un peu partout dans le monde. Et pourtant, c’est en découvrant son ambiance intérieure presque chaleureuse que l’on comprend son secret : une structure entièrement réalisée en bois.

C’est la startup Modvion, créée en 2016, qui est responsable de cette prouesse technique. Elle est parvenue à réaliser un mât de 105 mètres de haut en utilisant la technique du Laminated veneer lumber (LVL), ou bois en placage stratifié. En d’autres termes, l’entreprise a fabriqué des modules en forme de quart de cercle, composés de près de 144 couches d’Épicéa d’une épaisseur de 3 mm chacune, et dont l’orientation des fibres du bois a été alternée couche par couche pour donner à l’ensemble les caractéristiques de résistance nécessaires. Les modules réalisés, d’une longueur comprise entre 16 et 24 m sont ensuite acheminés sur site avant d’être collés entre eux grâce à des renforts métalliques. Le collage de ces éléments permet d’éviter le contrôle périodique des milliers de boulons qui maintiennent habituellement les différents éléments d’un mât d’éolienne en place.

En résulte une structure interne plus épaisse que son équivalent métallique, mais avec un poids inférieur. Si le métal dispose d’un meilleur rapport résistance/volume que le bois, il est relativement lourd. À l’inverse, le bois dispose d’un rapport résistance/poids plus intéressant que le métal. Selon les concepteurs de cette éolienne, la durée de vie du mât serait supérieure à celle des pièces mécaniques de la turbine.

Détails des éléments de l’éolienne en bois / Images : Modvion.

Objectif : la modularité

Avec ce mât en bois, la startup Modvion a deux objectifs : faciliter la logistique liée au transport et à l’installation des éoliennes, et réduire l’empreinte carbone des éoliennes. L’assemblage des modules sur site permet de réduire les contraintes logistiques. Les modules empilés sont, en effet, moins volumineux, moins lourds, et donc plus faciles à transporter. Cette solution permettrait notamment d’implanter des éoliennes dans des zones difficiles d’accès. Enfin, selon l’entreprise, ce mât en bois aurait une empreinte carbone 90 % inférieure à celle d’un mât métallique, et joue le rôle de puits de carbone en continuant d’absorber du carbone tout au long de la vie du mât.

Si ce premier prototype mesure déjà 150 mètres au sommet de la plus haute pâle, l’entreprise assure pouvoir construire des éléments beaucoup plus grands selon les besoins de ses clients. Elle travaille désormais à ouvrir, à partir de 2027, un site de production permettant d’assurer une cadence de 100 mâts par an.