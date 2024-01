Illustration : Révolution Énergétique.

L’année 2023 s’est achevée et il est l’heure du bilan annuel pour Révolution Énergétique. Nous vous proposons un panorama des 5 articles les plus consultés sur le site au cours de l’année. Une bonne occasion pour vous de (re)lire les actus qui ont eu le plus de succès !

1 – On a testé le panneau solaire Lidl à 199 euros

Le record d’audience revient à notre article test sur le panneau solaire de Lidl à moins de 200 euros, publié en mai dernier. Le kit a été acheté directement en Allemagne, où l’enseigne de hard discount le commercialise. L’essai a ensuite été réalisé en Alsace par Sébastien, notre collègue de Mister EV. Malgré son petit prix, le kit solaire Lidl peut couvrir les consommations de fond d’un logement (appareils en veille, box internet, réfrigérateur, etc.). Il sera amorti après environ 5 ans d’utilisation avec un positionnement plein sud et une inclinaison à 60°. Il faudra compter près de 8 ans pour un panneau installé plein sud, à la verticale.

L’article est complété par une vidéo comprenant un test détaillé du kit. Après une année 2023 qui a connu une augmentation du tarif réglementé de vente de l’électricité (TRVE) de 25 %, les kits solaires plug and play intéressent de plus en plus de monde.

2 – Lidl lance des panneaux solaires à prix cassés

En seconde position des articles les plus lus sur notre site, on retrouve à nouveau le discounter allemand. Dans un article publié début mai, notre rédacteur en chef annonce la sortie des kits solaires plug-and-play de Lidl qui sera testé quelques jours plus tard dans l’article précité. L’annonce du prix défiant toute concurrence a vraisemblablement attisé la curiosité des internautes qui ont consulté en masse cette publication (et on les comprend !).

3 – À quoi sert cet énorme trou béant creusé il y a 50 ans par EDF ?

Pour compléter le podium de vos articles préférés en 2023, on change de sujet. Le 9 août 2023, nous avons éveillé votre curiosité avec ce titre accrocheur qui vous propose d’explorer un ouvrage détenu par EDF. À l’occasion des 50 ans du barrage de Sainte-Croix, installé entre le Var et les Alpes-de-Haute-Provence, EDF a proposé une visite en ligne de l’ensemble de l’ouvrage, dont la prise d’eau qui alimente les deux turbines de la centrale hydroélectrique. Si vous avez raté cette étonnante visite virtuelle, vous pouvez vous rattraper puisqu’elle est toujours disponible !

4 – Coup de massue pour les petites centrales hydroélectriques

C’est un record d’audience surprise pour cet article publié en novembre 2023 concernant les petites centrales hydroélectriques. En effet, le sujet traite d’un point technique la législation qui vise la filière. En cause, l’annonce de la parution d’un décret qui a fait l’objet d’une consultation publique jusqu’au 24 novembre. Le décret facilite l’installation des plus puissantes centrales hydroélectriques. À l’inverse, les petites unités de production hydroélectrique ne bénéficieront pas des mêmes souplesses administratives, au grand désespoir du syndicat France Hydro Électricité.

5 – La première batterie en béton du monde bientôt achevée

Pour compléter la liste des articles les plus lus sur notre site en 2023, il faut évoquer celui rédigé par Miotisoa concernant un nouveau système de stockage d’électricité gravitaire à blocs. Publié en mai 2023, l’article évoque la finalisation du chantier du site de stockage situé à Rudong, en Chine. À l’initiative de ce projet, l’entreprise Energy Vault utilise d’énormes blocs de matériaux divers de 24 tonnes placés à 90 mètres de hauteur pour stoker l’électricité sous forme d’énergie potentielle de pesanteur. Cet article technique a plu à un grand nombre des internautes qui se sont intéressés à cette technologie qui doit encore faire ses preuves.

En 2024, Révolution Énergétique reste à vos côtés pour décrypter les enjeux de la transition énergétique dans le monde. Toute la rédaction en profite pour vous souhaiter une très belle année 2024 !