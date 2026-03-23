Méga batterie solaire de 250 kWh, eau chaude gratuite : 5 innovations chinées au salon Open Energies 2026

Le cofondateur d'Ecojoko, Laurent Bernard, présente le délesteur solaire / Image : RE.

De la petite batterie de balcon à l’énorme système de stockage industriel en passant par le discret disjoncteur solaire et la tuile photovoltaïque, les salons sont l’occasion de jeter un oeil aux dernières innovations en matière de transition énergétique. Nous avons parcouru les allées d’Open Energies 2026 à Lyon, un rendez-vous bisannuel autour des énergies bas-carbone, et déniché quelques curiosités.

Une batterie solaire XXL pour les pros

Premier arrêt sur le stand de Technideal, un spécialiste des solutions solaires pour les professionnels. L’entreprise française y présentait un système de stockage industriel conçu par RCT Power qui ne passe pas inaperçu : une grosse armoire destinée aux installations de grande envergure, typiquement derrière une centrale solaire couvrant 700 m² de toiture. Le système embarque cinq modules de batteries LFP de 46 kWh chacun, pour une capacité totale atteignant 250 kWh.

Chaque batterie contient 52 cellules gérées individuellement, maintenues entre 20 et 25 °C grâce à un refroidissement liquide. En cas d’incendie, un système de détection et d’extinction intégré promet d’intervenir en moins de cinq secondes. Un cas d’usage particulièrement mis en avant : le couplage avec des bornes de recharge de véhicules électriques, permettant de ne puiser l’énergie réseau qu’en heures creuses.

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Une batterie résidentielle ultra-fine chez Anker

Avec son design particulièrement fin (15 cm d’épaisseur), la batterie résidentielle Anker Solix X1 a accroché notre regard. Ce système tout-en-un intègre onduleur et batteries dans un boîtier compact, disponible en version monophasée (jusqu’à 6 kW) ou triphasée (jusqu’à 12 kW). Originalité notable : il supporte un surdimensionnement à 200 %, permettant de connecter 12 kW de panneaux sur un onduleur de 6 kW, la moitié de la production alimentant directement la maison, l’autre chargeant les batteries en courant continu. La capacité de stockage est personnalisable de 5 à 180 kWh.

L’ensemble peut communiquer en wifi avec d’autres équipements pour optimiser l’autoconsommation, comme une wallbox de recharge pour véhicule électrique. Le système de gestion intégrerait une intelligence artificielle qui croiserait les données météo, la tarification dynamique et les habitudes du foyer pour gérer les flux d’énergie. Le retour sur investissement est annoncé autour de trois ans. Pour les particuliers souhaitant installer eux-mêmes leur batterie sans intervention d’un professionnel, Anker propose également une version plug-and-play de 2,7 kWh (extensible par modules), raccordable directement sur une prise domestique.

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Bluetti se lance dans les batteries industrielles

Parmi les innombrables marques chinoises, Bluetti présentait son modèle de batterie résidentielle dotée de l’onduleur EP2000 (14 kWh dans la configuration exposée, extensible à 51 kWh), commercialisé entre 8 000 et 9 000 euros. Mais la vraie nouveauté présentée en première européenne à Lyon, c’est leur armoire de stockage industriel : 125 kW de puissance en sortie, 257 kWh de stockage, refroidissement liquide, une excursion dans le domaine des batteries XXL pour ce fabricant originellement concentré sur les solutions destinées aux particuliers.

Une tuile solaire chinoise pour casser les prix ?

Jackery, autre fabricant chinois, n’est pas seulement venu présenter sa batterie solaire plug and play SolarVault 3. La marque dévoilait aussi sa tuile photovoltaïque, imitant la tuile provençale, dotée de sorties MC4 compatibles avec n’importe quel onduleur ou batterie. Un produit de niche qui devrait être commercialisé via un réseau d’installateurs professionnels, dont les prix et la date de disponibilité exacte en France restent encore à confirmer.

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De l’eau chaude gratuite avec le délesteur solaire d’Ecojoko

Au-delà des batteries, l’innovation la plus surprenante du salon venait probablement d’un petit acteur français : Ecojoko. La start-up, déjà connue pour son assistant de suivi de consommation installé chez plus de 90 000 clients, lançait en janvier 2026 un contacteur connecté de conception très simple. Le principe : piloter automatiquement le chauffe-eau en fonction des surplus solaires, des heures creuses et des habitudes du foyer.

Car un ballon de 300 litres peut stocker l’équivalent de 10 kWh d’énergie thermique, une « batterie gratuite », selon Laurent Bernard, cofondateur d’Ecojoko. Son prix est toutefois élevé : entre 400 à 600 euros posés par un installateur partenaire. Mais le dispositif permettrait de gagner 30 points d’autoconsommation. Sur la durée de vie d’une installation solaire, le gain estimé dépasserait 16 000 euros, de quoi presque doubler la rentabilité d’un projet photovoltaïque classique, d’après la marque.

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