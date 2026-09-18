Batteries solaires : Zendure lance une vague de promotions automnales

ℹ️ Ceci est une communication commerciale pour Zendure.

L’arrivée de l’automne marque traditionnellement un tournant pour les foyers équipés de panneaux solaires. Avec la baisse de l’ensoleillement et la hausse progressive des besoins de chauffage, la question de l’autoconsommation revient au centre des préoccupations : comment tirer le meilleur parti de sa production solaire avant l’hiver ?

En France, le mécanisme de revente du surplus solaire a longtemps constitué une source de revenu complémentaire pour les particuliers producteurs. Mais les tarifs de rachat n’ont cessé de diminuer ces dernières années. Aujourd’hui, un foyer qui se lance dans la revente de sa production d’électricité solaire excédentaire touche seulement un centime d’euro par kilowattheure, un montant extrêmement éloigné du prix de l’électricité achetée sur le réseau.

Cet écart change la donne économique : consommer soi-même son électricité solaire est devenu bien plus rentable que de la revendre. Dans ce contexte, la batterie domestique s’impose comme l’outil central pour maximiser l’usage de sa propre production : elle permet de stocker l’énergie captée en journée pour la restituer le soir, au moment où la consommation du foyer augmente généralement.

La Zendure Solarflow 2400 Pro. La Zendure Solarflow 2400 AC+.

Une offre commerciale qui coïncide avec ce besoin

C’est dans cette logique que s’inscrit l’opération commerciale lancée par Zendure, acteur du marché du stockage solaire résidentiel. Du 16 septembre au 8 octobre 2026, le fabricant propose des remises sur plusieurs configurations de sa gamme SolarFlow, avec des tarifs allant de 719 € à 959 € selon les modèles :

Une offre complémentaire permet également, pendant la promotion, d’ajouter une multiprise pour 1 € lors de l’achat d’un SolarFlow 1600 AC+.

La Zendure Solarflow 1600 AC+. La Zendure Solarflow 800 Plus.

Des solutions pour des profils d’installation différents

Au-delà de l’aspect tarifaire, ces quatre références couvrent des besoins assez distincts, du balcon urbain à l’installation résidentielle plus conséquente.

Le SolarFlow 2400 Pro se distingue par sa capacité de captation solaire, avec jusqu’à 3 000 W de puissance PV répartis sur quatre MPPT indépendants de 750 W chacun. Cette architecture est particulièrement utile pour les installations où les panneaux ne sont pas tous orientés de la même façon, ou soumis à des ombrages partiels à différents moments de la journée.

Le SolarFlow 2400 AC+ vise plutôt les foyers disposant déjà d’une installation photovoltaïque raccordée en courant alternatif. Conçu comme une solution de couplage AC, il accepte jusqu’à 3 200 W en entrée et restitue jusqu’à 2 400 W en décharge, permettant d’ajouter du stockage sans reprendre l’installation existante.

Le SolarFlow 1600 AC+ répond à une logique similaire mais dans un format plus compact, avec une puissance bidirectionnelle allant jusqu’à 1 600 W et une capacité de batterie extensible selon les besoins.

Enfin, le SolarFlow 800 Plus constitue l’entrée de gamme pour le solaire de balcon, avec un onduleur de 800 W, une batterie intégrée de 1,92 kWh et une entrée solaire pouvant aller jusqu’à 1 500 W. Sa tension de démarrage particulièrement basse (14 V) lui permet de produire de l’électricité même par faible luminosité, un atout non négligeable à l’approche des mois les plus sombres de l’année.

Tableau comparatif des caractéristiques techniques

Modèle Puissance d’entrée solaire Puissance d’entrée réseau AC Puissance de sortie sur le réseau (AC) Capacité batterie SolarFlow 2400 Pro 4 800 W (4 MPPT × 750 W + 1 800 W via couplage AC) 2400 W 2400 W 2,4 à 16,8 kW SolarFlow 2400 AC+ 3 200 W (en couplage AC) 2400 W 2 400 W 2,4 à 16,8 kWh SolarFlow 1600 AC+ 1 600 W (en couplage AC) 1600 W 1 600 W 1,92 à 11,52 kWh SolarFlow 800 Plus 1 500 W (2 MPPT x 750 W) 1000 W 800 W 1,92 à 11,52 kWh

Que l’on parte d’une installation existante à compléter ou d’un projet de solaire de balcon, cette période de l’année reste propice pour évaluer ses besoins en stockage avant la saison où la production solaire diminue et où la consommation électrique du foyer augmente. L’opération commerciale de Zendure, qui court jusqu’au 8 octobre 2026, offre une occasion concrète de comparer les options disponibles selon la configuration de chaque logement.

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