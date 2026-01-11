Bilan mitigé pour les énergies renouvelables en Allemagne en 2025

Illustration : Elxeneize.

En 2025, l’Allemagne a produit plus de 50 % de son électricité à partir de sources renouvelables. Mais le chiffre n’est pas tout à fait satisfaisant. Voici pourquoi.

Début janvier, c’est l’heure des bilans. Et le secteur de l’énergie n’échappe pas à la règle. Aujourd’hui, c’est plus exactement la Federal Network Agency (BNetzA) et le Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE) qui livrent leurs chiffres concernant la production d’électricité en Allemagne.

En 2025 — selon des chiffres qui n’incluent pas forcément l’autoconsommation solaire très présente outre-Rhin —, le pays a produit entre 55,5 et 58,8 % de son électricité à partir de sources renouvelables. En tête, l’énergie éolienne qui, même si elle affiche un léger recul pour cause de vents défavorables, reste la principale source de production d’électricité en Allemagne. Environ 132 térawattheures (TWh) à répartir entre 106 TWh d’éolien terrestre et 26 TWh d’éolien en mer.

Le solaire photovoltaïque a quant à lui produit quelque 87 TWh d’électricité, dont presque 17 TWh en autoconsommation. Une production en hausse de plus de 20 % par rapport à 2024. Et qui dépasse pour la toute première fois celle obtenue dans le pays à partir de lignite.

L’Allemagne a aussi généré plus de 41 TWh d’électricité à partir de biomasse et un peu moins de 18 TWh d’hydroélectricité. Cette dernière ayant été mise en difficulté par des précipitations largement inférieures à la moyenne.

Des renouvelables bien présentes, mais qui doivent s’imposer plus

Au total, donc, ce ne sont pas moins de 278 TWh d’électricité renouvelable qui ont été produits dans le pays en 2025. Soit 6 TWh de plus que l’année d’avant. Le bilan reste bien inférieur à l’objectif fixé pour l’année de 346 TWh. À peine en hausse par rapport à 2024 où les renouvelables avaient déjà compté pour 58,5 % du mix électrique allemand. Alors même que la cible à atteindre est de 80 % d’ici 2030.

Ce ralentissement s’explique par des objectifs d’installation de nouvelles capacités éoliennes et solaires qui n’ont pas non plus été atteints : 68 gigawatts (GW) d’éolien installé en 2025 contre un objectif de 76,5 GW et 16 GW contre 22 GW pour le solaire.

Un effet quasi nul sur les émissions de CO

Du côté des énergies fossiles, le Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems rapporte une certaine stabilité. Car si la production à partir du très polluant lignite a reculé de plus de 5 %, celle à partir de gaz a augmenté d’à peine plus. La production d’électricité à partir de charbon n’a que légèrement progressé. Résultat, les émissions de dioxyde de carbone (CO₂) du secteur de la production d’électricité dans le pays sont restées à peu près constantes. De l’ordre de 160 millions de tonnes. Ce qui reste 58 % de moins qu’au début de la collecte des données en 1990.

Dernier constat : l’explosion du stockage par batterie. Les capacités ont augmenté de pas moins de 60 %, profitant d’une baisse des coûts et de fortes fluctuations des prix de l’électricité. L’Allemagne dispose désormais d’une capacité de stockage par batterie — essentiellement domestique — de l’ordre de 25 GWh. Le Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems estime les besoins du pays à quelque chose entre 100 et 170 GWh d’ici 2030.