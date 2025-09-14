Ce garde-corps en verre produit de l’électricité solaire

Le garde-corps photovoltaïque / Image : Lumon.

Au premier coup d’œil, les garde-corps de cette entreprise semblent tout à fait normaux. Mais ils ont un secret : ils renferment des cellules photovoltaïques qui pourraient produire plusieurs centaines de kilowattheures par an.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, chez Lumon, on ne dissocie pas les gens pour réaliser quelque étrange mission dans un sous-sol. En revanche, on crée plutôt des garde-corps vitrés qui ont la particularité de contenir des modules photovoltaïques. Le fabricant finlandais a réussi à intégrer de manière presque invisible des cellules photovoltaïques entre deux panneaux de verre. Les câbles de raccordement sont, eux, dissimulés sous un cache au niveau de la partie supérieure du garde-corps. En résulte un ensemble harmonieux, qui respecte les normes en vigueur en matière de stabilité structurelle, de résistance au vent et de sécurité.

Le système, baptisé eRailing, a déjà été installé en Finlande, sur un projet de rénovation d’un immeuble. Cette première installation comprend plusieurs garde-corps de 6 mètres de long pour un mètre de haut. Chaque garde-corps, exposé vers le sud, pourrait produire environ 622 kWh d’électricité pour une puissance comprise entre 800 et 900 W.

À lire aussi

Ces fenêtres sont des panneaux solaires entièrement transparents

Intégrer la production d’énergie renouvelable au bâti

Ce nouveau garde-corps, développé par Lumon, affiche un rendement inférieur aux panneaux solaires traditionnels avec seulement 150 Wc/m². Mais il s’inscrit dans une volonté de meilleure intégration du photovoltaïque dans les bâtiments. L’objectif est d’optimiser au maximum les surfaces bien orientées pour produire de l’électricité sans compromettre l’architecture des bâtiments. C’est dans cette même dynamique qu’on a retrouvé, du côté de Toulouse, une toiture réalisée en tuiles photovoltaïques de la même couleur que les traditionnelles tuiles en terre cuite. Du côté de Los Angeles, une autre startup est parvenue à créer un vitrage photovoltaïque entièrement transparent. Next Energy Technologies a réussi cette prouesse en utilisant un revêtement photovoltaïque organique (OPV) sur la face extérieure du vitrage.

Outre la production d’électricité, d’autres entreprises travaillent à la production d’énergie thermique grâce à des bardages solaires, qui permettent de limiter les besoins en chauffage des bâtiments. C’est le cas de la société AirBooster qui a déjà mis en place une telle technologie sur l’un des bâtiments de maintenance de la RATP.