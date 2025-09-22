Ce panneau solaire a un impact environnemental record et pourra bénéficier de la TVA réduite en France

Image : Canadian Solar, modifiée par RE.

Canadian Solar annonce un panneau solaire à faible empreinte carbone, parmi les plus bas au monde. Une innovation qui tombe à pic alors que la nouvelle TVA solaire met le bilan carbone au cœur des critères d’éligibilité.

Le fabricant Canadian Solar vient de dévoiler un module photovoltaïque affichant une empreinte carbone record de seulement 285 kg de CO2eq/kWc. Ce chiffre placerait ces panneaux parmi les plus respectueux de l’environnement au niveau mondial pour des modules à base de silicium. Un tel résultat est le fruit d’innovations déployées tout au long de la chaîne de production, depuis les lingots jusqu’aux cellules à hétérojonction (HJT), en passant par les wafer.

Un panneau performant malgré un faible impact carbone

Tout commence avec l’optimisation du traitement des lingots de silicium. L’entreprise est parvenue à en améliorer le taux d’utilisation d’environ 20 %, ce qui réduit mécaniquement les émissions. Deuxième levier : l’épaisseur des plaquettes de silicium (wafer) a été abaissée de 130-135 µm à seulement 110 µm. Résultat : une quantité de matière première réduite, et donc un bilan carbone allégé.

Enfin, la fabrication des cellules HJT a été repensée. Le processus nécessite désormais moins d’étapes et fonctionne à une température inférieure à 230 °C, contre plus de 950 °C auparavant. Cette amélioration technologique entraîne une diminution significative de la consommation énergétique et donc des émissions associées.

L’ensemble de ces optimisations a permis de concevoir un panneau bifacial HJT combinant impact environnemental réduit et hautes performances. Ce module affiche une puissance de 660 Wc et un rendement de 24,4 %.

Des perspectives pour le marché français

Avec une empreinte carbone exceptionnelle de 285 kg de CO2eq/kWc, ce panneau « Low Carbon » pourrait bien prétendre à la TVA réduite à 5,5 % s’il est commercialisé en France. En effet, pour être éligible, les modules doivent respecter plusieurs critères dont un bilan carbone inférieur à 530 kgCO2eq/kWc, ainsi que des seuils concernant la teneur en argent, en plomb et en cadmium.

Même en intégrant la fin de vie des panneaux et le transport depuis les usines de Canadian Solar jusqu’en France, il est probable que ce modèle reste sous la barre des 530 kgCO2eq/kWc. Une nouvelle qui apporte un vent d’optimisme aux particuliers français. Rappelons qu’à la veille de la publication officielle de la mesure, le syndicat des énergies renouvelables s’inquiétait de l’absence de panneaux compatibles, laissant craindre que les ménages ne puissent bénéficier de la baisse de TVA.