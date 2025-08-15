Cette startup facilite le déploiement de BESS à partir de batteries de voitures

Un boitier d'interfaçage de batteries automobiles usagées de B2U / Image : B2U

Si la puissance de cette nouvelle BESS n’a rien d’exceptionnel, son architecture, elle, interpelle. Elle devrait faciliter en effet la réutilisation des batteries de voiture électriques dans les années à venir. Voici pourquoi.

Une startup californienne construit actuellement un système de stockage par batterie un peu particulier, à l’est de San Antonio, dans le Texas. Le projet Bexar Corrilla est une batterie de 24 MWh, qui devrait directement alimenter le réseau électrique du Texas, sera composée de près de 500 batteries de voitures électriques en fin de vie.

La spécificité du système, développé par B2U Storage Solutions, réside dans l’aspect plug-and-play de l’installation. En effet, la startup a mis au point une technologie qui permet de connecter directement les batteries à l’infrastructure, sans passer par un processus de reconditionnement qui peut s’avérer coûteux et énergivore. Ce processus de réutilisation simplifié n’entache en rien le niveau de sécurité du système, qui est certifié selon les normes de sécurité en vigueur (UL9540). En outre, la gestion de la vente d’électricité passe par une intelligence artificielle pour une optimisation constante.

Du fait d’un mix électrique de plus en plus tourné vers les énergies renouvelables, le réseau électrique du Texas est particulièrement volatile. En conséquence, l’État américain a besoin de capacités de stockage de plus en plus grandes. B2U Storage Solutions prépare déjà l’implantation de 3 sites de stockage supplémentaires, toujours autour de San Antonio.

La seconde vie, avenir du stockage stationnaire

Si Bexar Corrilla est le premier projet texan de l’entreprise californienne, cette dernière a déjà implanté deux sites en Californie. L’un d’eux, situé à Lancaster, affiche une capacité de 28 MWh grâce à l’utilisation de 1300 batteries de véhicules électriques. La plupart de ces batteries sont issues de Nissan Leaf dont le premier exemplaire mondial avait été commercialisé à San Francisco, en 2010.

Si les batteries de voitures électriques usagées sont encore relativement peu nombreuses, leur nombre devrait croître de façon exponentielle dans les prochaines années. Actuellement, on compte plus de 20 millions de véhicules électrifiés en Europe, et près de 40 millions de voitures 100% électriques à travers le monde ce qui représente un potentiel colossal. En théorie, on s’approche des 2 TWh à capacité initiale, soit presque 20 fois les capacités de stockage des STEP françaises.

La réutilisation de ces batteries, même avec seulement 70% de leurs capacités initiales, permettrait de contribuer grandement à la gestion des énergies renouvelables dans les réseaux électriques, tout en favorisant l’économie circulaire du secteur dans ce secteur. D’ailleurs, le futur passeport batterie européen devrait contribuer au développement de ce type d’initiatives.