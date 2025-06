Déchets nucléaires : l'Andra reçoit une mention bien de la Cour des Comptes

Un colis de déchets nucléaires FMA (faible et moyenne activité) / Image : Andra - Flickr.

Une fois n’est pas coutume, la Cour des Comptes a émis un avis plutôt favorable à la gestion de l’Andra, suite à une analyse de la période 2018-2024, et ce, malgré un retard de deux décennies sur le projet Cigéo.

L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) s’en tire plutôt bien. Alors que la Cour des Comptes est connue pour émettre des avis très tranchés, comme ce fut récemment le cas avec la filière nucléaire, du biogaz ou très récemment de l’hydrogène, l’institution française n’a pas hésité à souligner la solidité financière de l’Andra, ainsi que la robustesse de son pilotage stratégique. Malgré les 20 ans de retard par rapport au calendrier initial, la Cour des Comptes a également salué la gestion du projet Cigéo par l’Andra. Parmi les points évoqués, on peut citer un pilotage stratégique efficient, et surtout une importante capacité d’adaptation, sans compromis sur la prudence.

Pour rappel, le projet Cigéo devrait permettre de stocker les déchets nucléaires les plus dangereux à 500 mètres de profondeur à partir de 2050. Le budget total de ce projet a récemment été mis à jour par l’Andra, avec une fourchette comprise entre 26,1 milliards d’euros et 37,5 milliards d’euros pour une période allant de 2016 à 2170.

Des recommandations pour maintenir le cap

En parallèle, la Cour des Comptes a tout de même émis des recommandations sur plusieurs points. D’abord, l’institution recommande à l’Andra d’améliorer la lisibilité de l’Inventaire national. Ce document, publié tous les 5 ans, a pour objectif de répertorier l’ensemble des matières et déchets radioactifs situés sur le territoire français.

Ensuite, la Cour des Comptes recommande l’élaboration de projets de gestion des déchets FA-VL (faible activité à vie longue). En réponse à cette recommandation, l’Andra a d’ailleurs rappelé qu’elle avait remis deux dossiers à l’ASNR sur ce sujet. Le premier comprend des options techniques et de sûreté sur le possible stockage à faible profondeur des FAVL. Le deuxième détaille différentes options de gestion pour l’ensemble des déchets radioactifs. Concernant le projet Cigeo, dans sa réponse à la Cour des Comptes, l’Andra a réaffirmé sa volonté d’avancer progressivement, étape par étape, afin d’assurer la mise en œuvre d’un projet pleinement maîtrisé d’un point de vue scientifique et technique.