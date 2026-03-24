Nos tests

Foisonnement éolien

Autoconsommation solaire

AccueilSe déplacer sans polluerEn pleine crise énergétique, Lidl casse les prix de l'électricité

En pleine crise énergétique, Lidl casse les prix de l'électricité

Photo de l'auteur
Par Hugo LARAPublié le 24 mars 2026
Un totem de prix sur une station de recharge Lidl à Cabriès / Image : Chargemap.

Alors que les prix de l’essence et du diesel dépassent 2 euros le litre, le coût de la recharge des voitures électriques n’est pas affecté. Il va même baisser pour ceux qui font le plein sur les stations Lidl. L’enseigne de hard-discount annonce une réduction significative du prix de l’électricité sur ses bornes rapides jusqu’au 17 avril.

Est-ce un pied de nez pour les utilisateurs de véhicules thermiques ? Lidl, qui ne possède aucune station essence contrairement à la plupart de ses concurrents, lance une opération promotionnelle sur ses stations de recharge pour voitures électriques. En pleine crise énergétique, l’enseigne fait passer le prix du kilowattheure de 0,39 à 0,29 € sur toutes ses bornes, même rapides.

Dans les faits, c’est un alignement des prix de la recharge appliquée aux bornes rapides sur celui des bornes lentes, qui étaient déjà à 0,29 €/kWh. Une réduction de 25 % valable du 24 mars au 17 avril, uniquement pour les recharges lancées via l’application Lidl Plus, sans limitation de durée ni de quantité d’électricité.

À lire aussiOn a testé le panneau solaire Lidl à 199 €

Un réseau de 1000 stations Lidl en France

Avec ce tarif promotionnel, Lidl se positionne temporairement comme le réseau de recharge rapide le moins cher de France. Seul Tesla fait mieux sur ses superchargeurs, la nuit seulement, avec un kilowattheure à 0,22 € (mais environ 0,40 € la journée). La tarification s’applique sur l’ensemble du réseau Lidl en France, qui compte plus de 5 500 points de charge répartis dans plus de 1 000 stations. Pour rappel, les stations Lidl comportent des bornes rapides DC jusqu’à 180 kW et des bornes lentes AC limitées à 22 kW.

Concrètement, cela ne changera rien pour les automobilistes se rechargeant habituellement sur les bornes AC 22 kW. Pour ceux qui se branchent sur les bornes rapides DC toutefois, l’économie réalisée est de l’ordre de 5 € par plein (50 kWh). Un utilisateur parcourant 400 km par semaine et se rechargeant exclusivement sur ces bornes économisera ainsi autour de 22 € sur la durée de l’opération.

Le geste sera certainement apprécié par les automobilistes roulant en électrique et ne disposant pas d’une solution de recharge à domicile. Rappelons que la recharge chez soi reste le moyen le moins coûteux de faire le plein d’une voiture électrique. En heures creuses, le prix du kilowattheure oscille actuellement entre 0,13 et 0,16 € chez la plupart des fournisseurs d’électricité.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Hugo LARAPar Hugo LARARédacteur en chefSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet se déplacer sans polluer

EntreprisesActualitéTestsReportages

En pleine crise énergétique, Lidl casse les prix de l'électricité

Actualité24 mars 2026 

Annonce partenaire

Cette pompe à chaleur solaire made in France a chauffé une maison au climat glacial

Solaire24 mars 2026 

Méga batterie solaire de 250 kWh, eau chaude gratuite : 5 innovations chinées au salon Open Energies 2026

Solaire23 mars 2026 

Annonce partenaire

Censé faire baisser nos factures, le versement nucléaire universel ne sera pas activé en 2026

Nucléaire23 mars 2026 

Annonce partenaire

La France va t-elle (enfin) obliger les centrales solaires à s'équiper de batteries ?

Solaire22 mars 2026 

Annonce partenaire

Éolien et solaire : ils coûtent 3 milliards d'euros par an à l'État, et ça ne plait pas à la Cour des comptes

Solaire21 mars 2026 

C'est acté : votre Livret A financera les nouveaux réacteurs nucléaires français

Nucléaire21 mars 2026 

Cette batterie pour débuter dans l'autoconsommation solaire est à moins de 500 €

Solaire21 mars 2026 

Ces éoliennes en mer ont gagné leur duel face à Donald Trump

Éolien20 mars 2026 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 