En pleine crise énergétique, Lidl casse les prix de l'électricité

Un totem de prix sur une station de recharge Lidl à Cabriès / Image : Chargemap.

Alors que les prix de l’essence et du diesel dépassent 2 euros le litre, le coût de la recharge des voitures électriques n’est pas affecté. Il va même baisser pour ceux qui font le plein sur les stations Lidl. L’enseigne de hard-discount annonce une réduction significative du prix de l’électricité sur ses bornes rapides jusqu’au 17 avril.

Est-ce un pied de nez pour les utilisateurs de véhicules thermiques ? Lidl, qui ne possède aucune station essence contrairement à la plupart de ses concurrents, lance une opération promotionnelle sur ses stations de recharge pour voitures électriques. En pleine crise énergétique, l’enseigne fait passer le prix du kilowattheure de 0,39 à 0,29 € sur toutes ses bornes, même rapides.

Dans les faits, c’est un alignement des prix de la recharge appliquée aux bornes rapides sur celui des bornes lentes, qui étaient déjà à 0,29 €/kWh. Une réduction de 25 % valable du 24 mars au 17 avril, uniquement pour les recharges lancées via l’application Lidl Plus, sans limitation de durée ni de quantité d’électricité.

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Un réseau de 1000 stations Lidl en France

Avec ce tarif promotionnel, Lidl se positionne temporairement comme le réseau de recharge rapide le moins cher de France. Seul Tesla fait mieux sur ses superchargeurs, la nuit seulement, avec un kilowattheure à 0,22 € (mais environ 0,40 € la journée). La tarification s’applique sur l’ensemble du réseau Lidl en France, qui compte plus de 5 500 points de charge répartis dans plus de 1 000 stations. Pour rappel, les stations Lidl comportent des bornes rapides DC jusqu’à 180 kW et des bornes lentes AC limitées à 22 kW.

Concrètement, cela ne changera rien pour les automobilistes se rechargeant habituellement sur les bornes AC 22 kW. Pour ceux qui se branchent sur les bornes rapides DC toutefois, l’économie réalisée est de l’ordre de 5 € par plein (50 kWh). Un utilisateur parcourant 400 km par semaine et se rechargeant exclusivement sur ces bornes économisera ainsi autour de 22 € sur la durée de l’opération.

Le geste sera certainement apprécié par les automobilistes roulant en électrique et ne disposant pas d’une solution de recharge à domicile. Rappelons que la recharge chez soi reste le moyen le moins coûteux de faire le plein d’une voiture électrique. En heures creuses, le prix du kilowattheure oscille actuellement entre 0,13 et 0,16 € chez la plupart des fournisseurs d’électricité.