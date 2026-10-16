Nos tests

Foisonnement éolien

Autoconsommation solaire

AccueilÉnergies de la merHydroliennes en Normandie : cette fois c’est la bonne ?

Hydroliennes en Normandie : cette fois c’est la bonne ?

Énergies de la mer
Photo de l'auteur
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 16 octobre 2026
Visuel du projet NH1 / Normandie Hydroliennes.

L’attente paraît interminable pour les porteurs de projet des deux fermes hydroliennes qui doivent prendre place au large des côtes normandes. Huit mois après la publication de la PPE3, le démarrage des chantiers n’est toujours pas possible pour des raisons administratives. 

2026 devait être une année charnière pour l’hydrolien français, mais il va finalement falloir encore de la patience pour les acteurs d’une filière toujours au point mort. Pourtant, l’année avait bien commencé avec l’inscription d’un appel d’offres de 250 MW dans la troisième Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Cette annonce devait constituer un signal fort pour une filière pleine d’ambitions et de potentiel, mais qui peinait à démarrer.

Plusieurs mois plus tard, les deux principaux projets français, qui doivent prendre place dans le Raz Blanchard, en Normandie, en sont toujours au même point. Certes, les subventions et autres permis ont bien été validés, mais l’État n’a toujours pas validé d’arrêté tarifaire, ce qui empêche tout démarrage des travaux. Voilà bientôt six mois que la situation stagne.

Heureusement, le plus gros de l’attente est peut-être derrière : le gouvernement s’apprêterait à notifier la Commission européenne des dispositifs de soutien qui sont envisagés pour les deux projets hydroliens Flowatt et NH1. Cette étape est indispensable pour permettre la publication des arrêtés tarifaires. Ces derniers pourraient donc être disponibles début 2027, ce qui laisse encore possible un début de production courant 2028.

À lire aussiLa plus puissante hydrolienne du monde bientôt installée en Normandie ?

Des projets dans les starting-blocks

Les deux projets concernés doivent prendre place dans l’un des sites géographiques les plus propices d’Europe, à savoir le Raz Blanchard. Les deux recourent à des technologies d’hydroliennes bien différentes. Flowatt mise sur des hydroliennes à axe vertical, fabriquées à Cherbourg par la société CMN. De son côté, Normandie Hydroliennes mise sur une technologie plus commune avec l’AR3000, sorte de grande sœur de l’hydrolienne AR1500 récemment testée au large du Japon.

FlowattNH1
Porteurs du projetHydroQuest, Qair et CMNNormandie Hydroliennes
Type d’hydrolienne6 hydroliennes HQ 2.84 hydroliennes AR3000
Puissance totale du projet17 MW12 MW
Profondeur des hydroliennes35 mètres38 mètres
Production annuelle estimée41 GWh/an34 GWh/an

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Kevin CHAMPEAUPar Kevin CHAMPEAUSuivez Révolution Énergetique sur GoogleNous suivre sur GoogleSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet énergies de la mer

EntreprisesActualitéTestsReportages

Hydroliennes en Normandie : cette fois c’est la bonne ?

Énergies de la mer16 octobre 2026 

Annonce partenaire

Un demi gigawattheure : la plus grande batterie de France est inaugurée

Actualité16 octobre 2026 

Hydroélectricité : le contentieux avec l'Europe terminé, la filière repart

Hydraulique15 octobre 2026 

Annonce partenaire

Ecosia lâche l'IA française Mistral à cause du nucléaire et se tourne vers des IA chinoises

Nucléaire14 octobre 2026 

Annonce partenaire

En difficulté, le concepteur de cette éolienne flottante cherche un repreneur

Éolien13 octobre 2026 

Annonce partenaire

Stockage d'électricité : le chantier d'extension de la STEP de Montézic a commencé

Actualité12 octobre 2026 

Batterie lithium : cette startup française reconditionne des batteries usagées pour leur donner une nouvelle vie

Actualité12 octobre 2026 

Cet immense pipeline d'hydrogène vert va traverser la France d'un bout à l'autre

Hydrogène11 octobre 2026 

Voici comment l’Île d’Oléron compte devenir autonome en énergie

Solaire10 octobre 2026 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 