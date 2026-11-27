Une centrale thermique au charbon et ses cheminées en activité. / Getty Images

L’évolution de la décarbonation du mix électrique fait régulièrement la une de l’actualité mondiale avec un déploiement toujours plus impressionnant d’énergies renouvelables, en particulier en Chine. Pourtant, si l’on en croit le dernier World Energy Outlook publié par l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la décroissance des énergies fossiles d’ici 2050 sera mineure, voire nulle, si rien n’est fait maintenant.

Comme chaque année, l’AIE fait le bilan de l’année qui vient de s’écouler et met à jour ses perspectives concernant l’évolution du mix énergétique mondial pour les prochaines décennies. Dans ce nouveau World Energy Outlook 2026, l’AIE évoque longuement la situation du détroit d’Ormuz, qui a eu un impact colossal sur le secteur énergétique à l’échelle mondiale. Surtout, le rapport montre que les politiques publiques actuelles sont largement insuffisantes pour espérer réduire significativement les émissions de CO 2 .

Détroit d’Ormuz : plus grande crise pétrolière depuis les années 70 La crise du détroit, qui a débuté fin février 2026, a engendré de très fortes tensions sur l’acheminement des énergies fossiles dans le monde. Du fait de cette situation, de nombreux ajustements ont dû être opérés pour maintenir l’accès de tous à l’énergie, mais avec de très fortes répercussions financières pour les consommateurs.

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Trois scénarios principaux comparés

Concernant les années à venir, l’AIE a comparé les évolutions du mix énergétique mondial selon trois scénarios distincts :

Current Policies Scenario (CPS), qui décrit l’évolution du système énergétique selon le cadre réglementaire existant ;

Stated Policies Scenario (STEPS), qui prend en compte les orientations officiellement annoncées ;

Net Zero Emissions by 2050 Scenario (NZE), qui décrit la trajectoire à respecter pour espérer atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Les prévisions des deux premiers scénarios en matière d’émissions de CO 2 sont peu encourageantes. Si le cadre réglementaire actuel n’est pas modifié, les émissions stagneront autour de 38 gigatonnes par an jusqu’en 2050, tandis que les orientations officiellement annoncées pourraient les faire descendre à seulement 30 gigatonnes par an.

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Les énergies renouvelables ne couvriront que la hausse des besoins énergétiques

En regardant plus en détail, on constate pourtant que dans ces deux scénarios, qui ont de nombreux points communs, le charbon décline de manière significative. En revanche, le pétrole ne décroît pas. Pire : selon le cadre actuel, la production d’énergie à partir de gaz ou de pétrole augmenterait jusqu’en 2050.

De manière générale, on constate que les énergies renouvelables augmentent bel et bien, mais qu’elles ne couvrent que la hausse des besoins énergétiques mondiaux, et ce jusqu’en 2050. Côté nucléaire, la production augmente, mais de façon limitée, sa part passant de 5 % à 9 % des besoins énergétiques mondiaux.

D’ailleurs, l’Europe est la seule région du monde dont les besoins énergétiques diminuent réellement d’ici 2050. Ceux de l’Amérique du Nord et de la Russie devraient rester stables. Du côté de la Chine, on devrait constater un très net ralentissement de la hausse des besoins énergétiques, voire une diminution à l’horizon 2050 selon les orientations politiques annoncées.

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Électrifier à tout prix

De ce bilan, on peut tirer un message clair : l’électrification des usages doit être très nettement accélérée. Dans son scénario Net Zero Emissions, la production d’électricité photovoltaïque passe de 2 723 TWh dans le monde en 2025 à presque 32 000 TWh en 2050 ! L’éolien passe, lui, de 2 724 TWh en 2025 à 22 000 TWh en 2050.

Le nucléaire, dont le développement est plus lent que celui des énergies renouvelables, pourrait constituer une solution d’ampleur, mais sur le plus long terme. Quant à la fusion nucléaire, elle ouvre des perspectives intéressantes, mais il y a très peu de chances qu’elle pèse réellement sur le mix énergétique mondial dans les prochaines décennies.