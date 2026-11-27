Un lingot d’acier incandescent manipulé par une pince de forge. / Framatome

L’heure est à la relocalisation, alors que les chantiers des six futurs EPR2 sont dans les starting-blocks. En Saône-et-Loire, Framatome vient d’annoncer la construction de la plus grande forge au monde, qui permettra la fabrication de l’ensemble des pièces de grande taille nécessaires aux futurs réacteurs français.

À quelques semaines de la décision finale d’investissement d’EDF concernant la construction des futurs EPR2, Framatome s’apprête à valider un investissement colossal, de près d’un milliard d’euros, pour construire la plus grande forge au monde au Creusot, en Saône-et-Loire. Cette nouvelle forge doit permettre à EDF et Framatome de fabriquer toutes les pièces du circuit primaire d’un EPR sans avoir recours à la sous-traitance. À l’heure actuelle, les seules forges capables de fabriquer les plus grandes pièces des réacteurs nucléaires sont situées en Asie, avec Japan Steel Works en tête.

Depuis la présentation du projet Forge+, en mai 2025, l’addition s’est envolée : de 579 millions d’euros évoqués à l’époque, on est passé à près d’un milliard d’euros. Il faut dire que le projet est hors norme. On parle de fours capables de chauffer l’acier à 1 300 °C, ainsi que d’une presse géante pouvant façonner des pièces de 450 tonnes. Le site devrait être équipé d’un raccordement électrique de 80 MW, dont 25 MW dédiés à la presse hydraulique.

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Gagner en souveraineté

Avec ce projet d’envergure, EDF et Framatome souhaitent gagner en souveraineté avec la maîtrise de l’ensemble du processus de fabrication du circuit primaire des réacteurs nucléaires. Jusqu’à présent, les plus grandes pièces étaient importées du Japon, de Chine ou de Corée du Sud.

En parallèle, Framatome vient d’inaugurer, toujours au Creusot, un atelier destiné à la fabrication des composants situés à l’intérieur de la cuve du réacteur. Ces éléments, d’une importance stratégique pour le bon fonctionnement et la sûreté d’un réacteur nucléaire, étaient jusqu’à présent fabriqués en République tchèque. Ils sortiront désormais du bâtiment même où Pierre Messmer avait présenté son plan pour le nucléaire, en 1974.