Kits solaires, chargeur de voiture électrique, thermostat : Lidl dégaine de jolis rabais pour les soldes

Le géant allemand du hard-discount propose depuis quelques années des produits énergétiques : kits solaires, thermostats, chargeurs et bornes pour véhicules électriques, entre autres. Certains de ces produits sont actuellement vendus avec des rabais significatifs à l’occasion des soldes d’hiver 2026. Voici lesquels.

Un kit solaire de balcon à moins de 300 euros

Le kit station solaire TRONIC TSBK 400 A1 permet aux citadins de transformer leur balcon en mini-centrale photovoltaïque. Mini, car la puissance installée n’est pas très élevée : 370 Wc maximum, grâce à deux panneaux Topcon de 185 W de 1,7 m × 1,1 m, associés à un micro-onduleur connecté en Wifi de 400 W. En promotion à 279 € contre 349 € habituellement (soit -20 %), ce système se branche directement sur une prise électrique classique (attention à vérifier qu’elle est correctement câblée, en direct sur le tableau électrique). Il est fourni avec les fixations nécessaires à une installation sur garde-corps.

Cette installation peut générer entre 1,8 et 2,2 kilowattheures par jour dans des conditions optimales, permettant des économies annuelles d’une petite centaine d’euros, soit un amortissement qui peut être espéré en environ 3 ans. La surveillance s’effectue via l’application Lidl Home pour un suivi en temps réel. Nous avions déjà testé un petit kit solaire commercialisé par Lidl en 2023 (lire notre test).

Un chargeur solaire nomade soldé à -30 %

Le chargeur solaire pliable TRONIC 100W passe de 169 à 118,30 € (soit -30 %). Ce panneau compact intègre quatre cellules monocristallines délivrant jusqu’à 100 watts de puissance dans des conditions optimales. Il intègre un port USB-A et un port USB-C pour recharger directement des smartphones (entre autres), mais aussi un port DC5521 et XT60 pour brancher des appareils spécifiques comme des batteries.

Équipé de pieds réglables pour ajuster l’inclinaison, de boucles de suspension et d’une poignée de transport, il s’avère idéal pour les randonnées, le camping ou comme solution de secours.

Un câble de recharge domestique pour voiture électrique à 79 euros

Le chargeur Ultimate Speed pour véhicules électriques, normalement à 159 €, bénéficie d’une réduction de 50 % à l’occasion des soldes, soit un tarif final de 79 €. Ce chargeur portable se branche sur une prise secteur et délivre un maximum de 1,8 kW (8 A) avec un câble de 5 mètres et connecteur type 2. La puissance est franchement modeste, mais chargeur peut rendre bien des services en permettant de recharger (très lentement) sa voiture électrique sur n’importe quelle prise domestique sans faire disjoncter l’installation. Comptez une centaine de kilomètres d’autonomie récupérée en une nuit (10 h) contre 400 km pour une wallbox 7,4 kW.

L’écran couleur affiche en temps réel la puissance, le temps et l’énergie totale rechargée. Certifié IP65 contre les jets d’eau, il intègre protection contre la surchauffe et reprise automatique après coupure. Pesant 2,8 kg, ce câble d’appoint se transporte facilement.

Un thermostat de radiateur électronique à moins de 10 euros

La tête thermostatique électronique Silvercrest chute à 7,19 € au lieu de 11,99 € (-40%). Ce thermostat n’est pas connecté, mais il est programmable électroniquement, avec neuf périodes réglables par jour, et promet jusqu’à 30% de réduction sur les frais de chauffage. Compatible avec la plupart des radiateurs grâce aux adaptateurs Danfoss fournis, il offre détection fenêtre ouverte, fonction boost, sécurité enfants et réglage automatique heure d’été/ heure d’hiver. Alimenté par deux piles AA incluses, il pèse seulement 168 g. Une solution low-tech pour mieux gérer le chauffage lorsqu’on dispose d’une chaudière centrale (fioul, gaz, bois, pompe à chaleur, par exemple).

ℹ️ Cet article comporte un ou plusieurs liens d’affiliation, qui n’ont aucune influence sur la ligne éditoriale. C’est l’un des modes de financement de notre média qui nous permet de vous proposer gratuitement des articles de qualité.