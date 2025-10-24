La plus grande batterie thermique industrielle au monde entre en service

La batterie thermique de Rondo / Image : Rondo.

Alors que la chaleur industrielle représente un quart de la consommation énergétique finale mondiale, cette entreprise propose sa solution pour décarboner le secteur. Son idée est de stocker la chaleur solaire dans une immense batterie thermique afin de la restituer à tout moment, même la nuit. Mais sa première installation majeure, paradoxalement, servira à un acteur du pétrole.

Sable, brique, graphite, céramique ou encore argile : ces matériaux ont un point commun, leur forte capacité thermique, autrement dit leur aptitude à stocker l’énergie sous forme de chaleur. En Californie, la société Rondo Energy exploite un de ces éléments pour produire de la chaleur industrielle à haute température. Elle utilise des briques réfractaires comme élément de base de sa batterie thermique. Le système est destiné à remplacer les chaudières à combustible fossile au sein des installations industrielles.

Le 16 octobre dernier, Rondo Energy a annoncé la mise en service commerciale de ce qui serait la plus grande batterie thermique industrielle au monde. Sa capacité de stockage est de 100 MWh, soit l’équivalent de la chaleur fournie par 10 000 systèmes de chauffage domestique. Ce projet, qui se veut vert, promet de réduire les émissions de CO₂ de 13 000 tonnes par an. Pourtant, la chaleur décarbonée délivrée par le système alimentera Holmes Western Oil Corp, une usine spécialisée dans l’extraction pétrolière.

À lire aussi

La plus grande batterie de sable au monde entre en service

Un radiateur solaire géant

Le principe de la batterie thermique Rondo est simple : elle fonctionne comme un immense radiateur solaire. Le système est alimenté par une centrale photovoltaïque de 20 MW installée sur le site et se rechargerait uniquement durant « les six heures d’électricité les moins chères de la journée ».

L’électricité captée alimente des radiateurs électriques qui convertissent l’énergie électrique en chaleur avec un rendement de 100 %. Cette chaleur est ensuite transférée à des milliers de tonnes de briques réfractaires par rayonnement thermique. L’énergie peut être conservée à plus de 1 000 °C pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, avec une perte inférieure à 1 % par jour. C’est ce qui permet au système de fournir une chaleur constante, y compris la nuit.

Pour restituer cette énergie stockée, un flux d’air est mis en circulation à travers le bloc de briques. Par convection, l’air s’échauffe et transmet sa chaleur à un circuit d’eau, générant ainsi de la vapeur à haute pression qui est directement injectée dans les puits de pétrole afin d’augmenter la production de l’usine. L’opération était auparavant assurée par une chaudière au gaz fossile.

À lire aussi

Cette batterie thermique biosourcée stocke cinq fois plus de chaleur que l’eau

D’autres projets en cours, et une version XXL

Si l’installation californienne marque la première réalisation d’envergure de Rondo Energy, la technologie est en cours de déploiement dans plusieurs continents. Elle est notamment présente en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie via des projets ciblant des secteurs industriels parmi les plus énergivores et les plus difficiles à décarboner (la chimie, biocarburants, agroalimentaire et ciment).

L’entreprise prépare également une version plus grande de sa batterie thermique. Celle-ci affiche une capacité de 300 MWh. Ce système éliminerait « autant de carbone que plus de 8 500 véhicules électriques », clame l’entreprise.