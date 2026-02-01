Voici les nouveaux prix de l'électricité au 1er février 2026

Illustration : RE.

Tous les six mois, le tarif réglementé de vente de l’électricité (TRV) est actualisé. La nouvelle grille de prix du 1ᵉʳ février 2026 apporte des évolutions très contrastées selon les options. Les abonnés en « base » et « heures pleines heures creuses » bénéficient d’une très légère baisse du kilowattheure, alors que les clients de l’option Tempo déchantent. Découvrez tous les changements et les nouveaux prix de l’électricité dans nos infographies.

Cette mise à jour du 1ᵉʳ février 2026 marque quelques ruptures avec la structure tarifaire précédente. Uniforme jusqu’ici, l’option base est désormais scindée en deux tarifs distincts selon la puissance souscrite. Les abonnements de 3 et 6 kVA bénéficient d’un tarif de 0,194 €/kWh, tandis que les puissances de 9 à 36 kVA se voient appliquer un tarif très légèrement inférieur à 0,1927 €/kWh. Le prix du kilowattheure en option base était auparavant de 0,1952 € quelle que soit la puissance souscrite. La baisse est donc insignifiante, puisqu’elle n’atteint même pas un centime. Globalement, les options base et heures pleines / heures creuses, les plus souscrites, affichent une réduction inférieure à 1 %. Voici les nouveaux tarifs TTC en détail :

Les tarifs réglementés de l’électricité (tarif bleu EDF) au 01/02/2026 Tranche tarifaire €/kWh TTC OPTION BASE 3 et 6 kVA 0,194 de 9 à 36 kVA 0,1927 OPTION HEURES PLEINES / HEURES CREUSES Heures pleines 0,2065 Heures creuses 0,1579 OPTION TEMPO 🔵 Bleu HP 0,1612 🔵 Bleu HC 0,1325 ⚪ Blanc HP 0,1871 ⚪ Blanc HC 0,1499 🔴 Rouge HP 0,7060 🔴 Rouge HC 0,1575 OPTION EJP (en extinction) Heures normales 0,1781 Heures de pointe mobile 0,344

Comme l’option base, l’option heures pleines / heures creuses affiche une timide baisse. Les heures pleines passent de 0,2081 €/kWh à 0,2065 €/kWh, tandis que les heures creuses passent de 0,1635 €/kWh à 0,1579 €/kWh. À l’année, cela représente une cinquantaine d’euros d’économies pour un foyer consommant 10 000 kWh. Pour les plus petits consommateurs, la baisse ne changera quasiment rien : comptez cinq euros d’économies annuelles pour un studio sans chauffage électrique, par exemple.

Voici l’évolution des prix des tarifs réglementés depuis 2013 (le tableau est interactif).

<span style="display:inline-block;width:0px;overflow:hidden;line-height:0" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Voici une comparaison des prix du kilowattheure au tarif réglementé en vigueur au 01/02/2026.

<span style="display:inline-block;width:0px;overflow:hidden;line-height:0" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Les tarifs de l’abonnement s’égalisent

Désormais, le tarif de l’abonnement mensuel est identique que l’on souscrive à l’option base ou heure pleines / heures creuses. Il était traditionnellement plus élevé en HP/HC. L’abonnement en option Tempo diffère légèrement, mais l’écart se resserre. Pour les clients ayant une puissance souscrite de 9 kVA ou plus, il devient moins coûteux.

Prix de l’abonnement au tarif réglementé au 01/02/26 Puissance souscrite (kVA) Base (€/mois) HP/HC (€/mois) Tempo (€/mois) 3 12,06 Non proposé 6 15,71 15,77 9 19,66 19,48 12 23,44 23,19 15 27 26,63 18 30,68 30,22 24 38,49 Non proposé 30 45,68 44,07 36 52,91 45,04 Important : les puissances de 9 à 36 kVA ne peuvent plus être souscrites en option base

L’option Tempo, grande perdante

L’option Tempo connaît quant à elle des ajustements significatifs. Les jours bleus voient leurs tarifs augmenter sensiblement : les heures pleines passent de 0,1494 € à 0,1612 €/kWh, et les heures creuses de 0,1232 € à 0,1325 €/kWh. Même tendance pour les jours blancs, avec des heures pleines à 0,1871 € (contre 0,1730 €/kWh auparavant) et des heures creuses à 0,1499 € (contre 0,1391 €/kWh). Les jours rouges, les plus critiques, affichent une hausse nettement plus marquée en heures pleines, qui prennent + 6 centimes pour atteindre 0,7060 €/kWh, tandis que les heures creuses passent de 0,1460 € à 0,1575 €/kWh.

Enfin, l’option EJP (en extinction, on ne peut plus y souscrire) connaît une évolution notable. Les heures normales passent de 0,1418 €/kWh à 0,1781 €/kWh, soit une hausse de plus de 25 %. En revanche, les heures de pointe mobile chutent drastiquement de 1,0867 €/kWh à 0,344 €/kWh, un rééquilibrage majeur pour les derniers abonnés à cette offre historique.

À lire aussi

Comment savoir si l’option Tempo d’EDF est vraiment avantageuse ?

Quelle option est la plus économique ?

Sans surprise, c’est toujours l’offre Tempo qui affiche les tarifs au kWh les plus intéressants sur les jours bleus, blanc et rouges en heures creuses uniquement, malgré la forte hausse. Cette option nécessite toutefois d’être extrêmement vigilants durant les heures pleines en jours rouges, sous peine de voir sa facture exploser de novembre à mars.

La très faible baisse des prix du kilowattheure en options base et heures pleines / heures creuses ne leur permet toujours pas d’être concurrentiels face aux offres de marché proposées, notamment, par les fournisseurs alternatifs. Ces derniers commercialisent actuellement des contrats garantissant un tarif jusqu’à -15 % moins cher que les TRV, avec des promotions ponctuelles allant parfois jusqu’à -25 %.