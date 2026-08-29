Le plus petit pays du monde bientôt autonome en électricité grâce au solaire

La salle Paul IV au Vatican est entièrement solarisée / Image : Wikimedia - Jordiferrer.

Sous l’impulsion du pape François, le Vatican se tourne de manière active vers un avenir décarboné. Son successeur, Leon XIV, vient de valider un projet de centrale solaire de 90 MWc qui devrait aider le Saint-Siège à devenir autonome en électricité.

Le plus petit État au monde veut s’approcher de l’autonomie énergétique en prévoyant de construire une vaste centrale photovoltaïque de près de 90 MWc. Cette dernière, nécessitant un investissement d’une centaine de millions d’euros, pourrait être mise en service d’ici 2 ans.

Cependant, déployer une telle surface dans l’enceinte du Vatican est tout simplement impossible : la centrale envisagée devrait s’étendre sur 200 hectares, alors que le territoire du Vatican ne compte que 44 hectares. La centrale devrait donc voir le jour à Santa Maria di Galeria, sur un domaine de 450 hectares qui accueille les infrastructures de transmission de Radio Vatican depuis le début des années 1950.

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Le Vatican choisit l’agrivoltaïsme

Ce n’est pas la première fois que le Saint-Siège choisit le photovoltaïque. Dès 2008, 2400 panneaux solaires avaient été installés sur la toiture de la salle Paul VI, à l’occasion de la rénovation de ses 5000 mètres carrés de toiture. Depuis, cette centrale solaire fournit 300 MWh d’électricité chaque année.

Pour ce nouveau projet, qui couvrira presque la moitié de la propriété extraterritoriale de Santa Maria di Galeria, le Vatican a choisi l’agrivoltaïsme. Sur le principe, cela permettrait de faire cohabiter agriculture et production d’électricité en générant de l’ombre et donc en protégeant les cultures lors des épisodes de forte chaleur, tout en limitant l’évaporation de l’eau. Selon les premières informations transmises, les panneaux seront équipés d’un système de suivi du soleil.

Dans un premier temps, le site devrait alimenter le centre de Radio Vatican, puis participer à rendre la Cité pontificale autonome en énergie. D’autres bâtiments pourraient bénéficier de cette électricité solaire, comme l’hôpital pédiatrique Bambino Gesu de Rome. En revanche, pour le moment, aucune information n’a été transmise sur la capacité de production annuelle estimée de la centrale ni la présence éventuelle d’un système de stockage, qui permettrait une réelle autonomie.