Les capacités de stockage par batterie de la Chine sont démoniaques

La Chine installe des capacités de production solaires et éoliennes à une vitesse impressionnante. Et pour soutenir ce déploiement, elle multiplie aussi ses capacités de stockage de l’électricité. Par batterie, notamment.

L’année dernière, la Chine a déployé plus de moyens de production d’électricité renouvelable que jamais auparavant. Pas moins de 278 gigawatts (GW) de solaire et 80 GW d’éolien. De quoi porter ses parcs respectivement à près de 887 GW et 520 GW. Pour comparaison, les États-Unis se prévalaient en 2023, de seulement 139 GW de solaire. Résultat, la Chine a d’ores et déjà atteint son objectif 2030 en matière de puissance renouvelable installée. Et en 2024, selon les derniers chiffres de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena), le pays, à lui seul, a contribué à hauteur de près de 65 % à la capacité totale de production d’énergies renouvelables nouvellement installée dans le monde !

On comprend facilement pourquoi il devenait urgent pour la Chine de moderniser son système électrique. Un plan triennal allant dans ce sens a été rendu public l’été dernier. L’investissement devrait être de près de 90 milliards de dollars pour cette année 2025. Notamment pour tirer des lignes électriques à très haute tension ou pour raccorder les panneaux solaires installés en toiture.

En Chine, du solaire, de l’éolien et du stockage massif

En parallèle, la Chine a massivement augmenté ses capacités de stockage. Rappelons que le pays possède plus de 50 GW de stockage à grande échelle par pompage-turbinage. Mais le secteur qui explose depuis 2023, c’est celui que l’Administration nationale de l’énergie (ANE) nomme « stockage de nouveaux types ». La catégorie inclut des technologies émergentes comme le stockage par air comprimé. Mais aussi les batteries. Déjà en 2023, la Chine avait installé plus de 31 GW de ces nouveaux stockages. Presque 4 fois plus qu’en 2022.

Un nouveau rapport révèle aujourd’hui que la tendance s’est poursuivie en 2024. Au total, 515 nouvelles centrales de stockage par batterie ont été mises en service dans le pays. L’équivalent de 37 GW installés. De quoi presque doubler les capacités de stockage de la Chine, sur la composante puissance. Et porter à près de 70 GW la capacité des nouveaux systèmes de stockage dans le pays. Le Conseil chinois de l’électricité (CEC) espère désormais dépasser les 100 GW cette année.

Des batteries, certes, mais pour quoi faire ?

Les chiffres montrent par ailleurs que l’évolution se fait vers des systèmes centralisés de grande taille. Les batteries de plus de 100 mégawatts (MW) ont en effet représenté près des trois quarts de celles installées dans le pays en 2024. Le résultat, notamment, d’une politique obligeant les entreprises du secteur des énergies renouvelables à intégrer une certaine capacité de stockage à tous leurs nouveaux projets, qu’ils soient solaires ou éoliens. Pas toujours avec des conséquences positives.

Il semblerait en effet que 4/5 des batteries chinoises ne fonctionnent pas plus de 10 % du temps ! Et avec 70 000 nouvelles entreprises lancées l’an dernier, le marché pourrait bien avoir à affronter une période de surcapacité. L’espoir, tout de même, c’est que l’ensemble production d’énergies renouvelables et batteries parvienne à répondre à la totalité de la croissance de la demande énergétique chinoise en 2025. Laissant entrevoir un pic des émissions dans le pays !