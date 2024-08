La STEP de Fengning en Chine / Image : China Radio International.

La plus grande STEP au monde vient d’être mise en service. On vous le donne en mille, elle est située… en Chine ! Le pays nous a, en effet, habitué à des projets hydroélectriques hors normes, et cette nouvelle centrale d’une puissance de 3,6 GW ne fait pas exception.

La plus grande station de transfert d’énergie par pompage (STEP) vient enfin de rentrer en service, le long de la rivière Luanhe, dans la province chinoise d’Hebei. Le projet a été réalisé en deux phases, la première moitié ayant été mise en service en 2022 pour les Jeux olympiques d’hiver de Beijing. Équipée de 12 turbines de 300 MW, elle affiche une puissance totale de 3,6 GW, surpassant la centrale américaine de Bath County, située en Virginie, qui cumule 3 GW. Outre sa puissance démesurée, la STEP de Fengning se distingue par la présence de deux turbines à vitesse variable, sur les douze installées. Ces turbines permettront d’améliorer la flexibilité de la centrale en fonction des besoins de puissance et de stabilité du réseau. Il s’agit des premières turbines de ce type en Chine. En revanche, la capacité de stockage, elle, serait d’environ 40 GWh, grâce à un réservoir inférieur de 66 millions mètres cubes, et un réservoir supérieur de 40 millions de mètres cubes utiles.

Avec cette nouvelle STEP aux caractéristiques hors normes, la Chine continue d’afficher son ambition d’augmenter drastiquement ses capacités de stockage d’énergie. En 2023, le pays a raccordé 6,2 GW de STEP, soit plus que la totalité de l’ensemble des capacités de pompage turbinage françaises (5 GW) pour atteindre 50,9 GW de puissance de pompage-turbinage installée. Sur cette même lancée, il y a quelques mois, le pays inaugurait la plus haute STEP du monde, perchée à plus de 4 000 mètres d’altitude, et d’une puissance de 2,1 GW.

Plus grande STEP au monde… jusqu’en 2032 ?

Si cette nouvelle centrale chinoise est désormais la plus puissante du monde, elle ne devrait pas le rester, puisque la transition énergétique impose un besoin de stockage d’énergie de plus en plus important. Certains pays comme l’Australie ou l’Écosse, à la géographie avantageuse, multiplient les projets de stockage d’énergie par pompage-turbinage. D’ailleurs, le projet australien Pioneer-Burkedin, dont la mise en service est prévue eni 2032, devrait dépasser le site chinois grâce à une puissance de 5 GW. Le projet vient d’ailleurs de franchir une nouvelle étape vers sa concrétisation. En effet, des prélèvements de roche ont été effectués, révélant la présence de granit aux caractéristiques structurelles suffisantes pour rendre le projet viable.

