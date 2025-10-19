Les panneaux solaires seraient bel et bien un mode de production d'électricité parmi les moins cher au monde

Illustration : Getty.

Pour encourager la transition vers des énergies bas carbone, rien de tel qu’un signal lancé à nos porte-monnaie. C’est ce qu’envoient aujourd’hui des chercheurs britanniques, qui ont déterminé que l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques est la moins chère de toute.

Le franchissement d’un premier point de basculement avec le dépérissement généralisé des coraux fait beaucoup parler depuis la publication du deuxième Global tipping points report. Mais ce que ce rapport évoque aussi, c’est une voie que les 160 scientifiques auteurs qualifient de « crédible vers un avenir sûr, juste et durable ». Celle des points de basculement positifs. Et justement, des chercheurs de l’Institut de technologie avancée (ATI) du Surrey (Royaume-Uni) se font aujourd’hui les porteurs d’une bonne nouvelle en la matière.

Dans une étude publiée dans la revue Energy and Environment Materials, ils rapportent que l’énergie solaire est désormais rentable. Dans les pays les plus ensoleillés, elle est devenue moins chère que l’électricité produite à partir du charbon ou du gaz — ou, plus accessoirement en matière de transition énergétique, de l’éolien. Même au Royaume-Uni, un pays pas nécessairement réputé pour son ensoleillement, « le solaire est aujourd’hui l’option la plus économique pour la production d’énergie à grande échelle ».

Le solaire, une énergie fiable et rentable

Les chercheurs constatent également que le prix des batteries lithium-ion a chuté de près de 90 % depuis 2010. Résultat, les installations solaires combinées à du stockage sont aujourd’hui aussi rentables que les centrales à gaz. Et comme ces dernières, elles sont devenues plus fiables et capables de contribuer à équilibrer le réseau électrique d’un pays.

Pour franchir définitivement le point de basculement positif en la matière, il reste toutefois encore quelques défis à relever. Comme le fait de réussir à connecter des volumes toujours croissants d’énergie solaire aux réseaux électriques sans entraîner de congestions. Cela a déjà pu être observé en Californie ou en Chine. « Les réseaux intelligents, les prévisions basées sur l’intelligence artificielle et le renforcement des liens entre les régions seront essentiels pour maintenir la stabilité des systèmes électriques face à la hausse de l’utilisation des énergies renouvelables », estime Ehsan Rezaee, coauteure de l’étude à l’Université de Surrey.

Pour le professeur Ravi Silva, co-auteur de l’étude et directeur de l’ATI, « des innovations dans les matériaux telles que les cellules solaires à pérovskite pourraient encore augmenter la production d’énergie jusqu’à 50 % sans accroître l’utilisation des terres. Mais ces progrès ne se feront que dans un contexte de soutien politique constant et à long terme. »