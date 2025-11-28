électricité gratuite

Foisonnement éolien

EPR de Flamanville

Couleurs hydrogène

AccueilÉconomies d'énergieNouvelles heures creuses : pourquoi ne sont-elles pas appliquées dans les DOM ?

Nouvelles heures creuses : pourquoi ne sont-elles pas appliquées dans les DOM ?

Photo de l'auteur
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 28 novembre 2025
La Réunion / Image : Getty, modifiée par RE.

Loin d’être une simple formalité, la modification des heures creuses nécessite une réorganisation importante des habitudes de production d’électricité. Si ce travail a été fait pour la France métropolitaine, les DOM ne sont pas encore prêts à sauter le pas. 

C’est une petite révolution. Depuis le 1ᵉʳ novembre, de nouvelles heures creuses sont appliquées en journée pour valoriser l’électricité produite à partir du soleil, en milieu de journée. Néanmoins, tous les Français ne peuvent pas en bénéficier. Et pour cause, le nouveau système ne s’applique qu’à la métropole et à la Corse. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane ou encore la Réunion n’y ont pas (encore) droit.

À lire aussiCes éoliennes devront résister aux cyclones sur l’île de La Réunion

Un risque de déstabilisation sur ces réseaux non interconnectés

Et pour cause, les zones non interconnectées, qui ne profitent pas de connexions au réseau européen, ont des habitudes de production et de consommation différentes de la métropole. En outre, leurs moyens de production électrique, encore principalement basés sur les énergies fossiles, sont moins stables, moins dimensionnés et moins modulables. Dans ce contexte, une modification mal anticipée des heures creuses pourrait déstabiliser tout le réseau et provoquer des coupures.

Dans ces zones souvent insulaires, les tensions sur le réseau sont récurrentes. En Guadeloupe, il y a quelques semaines, EDF Archipel Guadeloupe a dû appeler la population à la sobriété pour éviter les coupures. Si la situation n’était pas critique, elle était tout de même considérée comme tendue. En plus de conditions climatiques défavorables, la centrale thermique Albioma du Moule, en pleine conversion du charbon vers la biomasse, a subi un incident technique affectant l’ensemble du réseau.

À lire aussiSous tension en Corse, EDF demande aux habitants de faire des efforts en fin d’après-midi

Une mise en place progressive

Malgré tout, des expérimentations sont menées auprès de 2 000 clients depuis peu à La Réunion, et sur 4 000 clients dès 2026 en Guadeloupe, pour tester la pertinence des heures creuses entre 10 et 15 heures. Ce test devrait donner de nombreuses données à EDF pour démocratiser les heures creuses en journée dans les DOM.

D’ailleurs, rappelons que les heures creuses méridionales avaient été testées dès le début de l’année 2025 en Corse, avant d’être généralisées à tout l’Hexagone. À l’issue de ce test, 90 % des 2500 clients concernés s’étaient dit satisfaits de la nouvelle répartition.

Dans ces régions non interconnectées, où les énergies fossiles sont encore très importantes, la modification des heures creuses pourrait être un levier non négligeable à la décarbonation de leur mix électrique.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Kevin CHAMPEAUPar Kevin CHAMPEAUSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet économies d'énergie

EntreprisesActualitéTestsReportages

Nouvelles heures creuses : pourquoi ne sont-elles pas appliquées dans les DOM ?

Actualité28 novembre 2025 

Annonce partenaire

Ce kit solaire de 1000 Wc avec micro onduleur est à 269 € sur Amazon pour le Black Friday

Solaire28 novembre 2025 

Cette batterie portable de Bluetti passe à 159 € pour le Black Friday

Solaire28 novembre 2025 

Annonce partenaire

Hydrogène : pourquoi cette usine toute neuve à 1 milliard d'euros ne sert plus à rien

Hydrogène28 novembre 2025 

Annonce partenaire

EPR de Flamanville : EDF jongle avec les imprévus pour espérer la pleine puissance à Noël

Nucléaire27 novembre 2025 

Annonce partenaire

La France va consommer beaucoup moins d'électricité que prévu selon RTE

Actualité27 novembre 2025 

Ces 3 climatiseurs réversibles peuvent chauffer jusqu'à -25 °C à l'extérieur

Actualité26 novembre 2025 

Comment les méga batteries réduisent le recours au gaz en Écosse

Éolien26 novembre 2025 

Pourquoi l'éolien et le solaire coûtent très cher à l'État quand les prix de l'électricité sont bas

Solaire25 novembre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 