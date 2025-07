Pourquoi cette éolienne en forme de montagne russe a séduit Bill Gates ?

Le prototype derrière ses concepteurs / Image : Airloom Energy.

Les éoliennes du futur auront-elles la forme de montagnes russes ? Bill Gates semble y croire, en investissant dans cette startup américaine qui veut révolutionner la production d’énergie à partir du vent.

En matière d’énergie, Bill Gates est notamment connu pour sa position pronucléaire. Il a d’ailleurs fondé l’entreprise américaine TerraPower, qui travaille à la mise au point d’un réacteur modulaire. Mais le milliardaire américain n’en est pas pour autant contre les énergies renouvelables, en particulier les éoliennes. Il participe au financement, via Breakthrough Energy Ventures, de la startup Airloom Energy, qui vient de commencer la construction d’une éolienne pilote, au design pour le moins original.

Ce nouveau type d’éolienne a pour ambition d’être moins cher et plus rapide à installer, tout en étant plus efficace. Son fonctionnement est le suivant : un ensemble d’ailes verticales de 10 mètres de long sont reliées à un câble, lui-même fixé sur un rail ovale situé à 25 mètres du sol. Grâce à la force du vent, les pales se mettent en mouvement, et génèrent de l’électricité. L’idée principale de ce concept réside dans l’idée que la plupart des pièces qui le composent sont d’une taille plus raisonnable que celles des éoliennes actuelles. De ce fait, il est plus facile de les produire en série, et de les expédier.

Un projet pas si révolutionnaire que ça ?

Il est vrai que le design classique des éoliennes avec un mât et trois pâles a son lot d’inconvénients : convois exceptionnels requis pour le transport des pales, grues mobiles de très grande taille pour l’assemblage du mât… Cependant, aucune autre technologie n’est parvenue à être plus efficace et moins coûteuse pour produire de l’électricité à partir du vent. Le projet Airloom a l’avantage de hauteurs réduites qui facilitent son déploiement, et permettent son installation sur des sites contraints comme les bases militaires ou les aéroports.

Reste désormais à savoir si, en termes de rendement, ce nouveau type d’éolienne parviendra à conserver un rendement intéressant, tout en sachant que les vents sont plus puissants et stables à partir d’une certaine altitude. Début de réponse dans quelques mois, dans le Wyoming.