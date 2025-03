Un vent nouveau souffle sur Révolution Énergétique : découvrez notre nouveau site

Vous l’avez remarqué, notre site a changé de peau. Six ans après la création de Révolution Énergétique, nous nous sommes refaits une beauté, mais pas seulement.

Depuis sa création en 2018, Révolution Énergétique s’est peu à peu imposé comme une référence sur la transition énergétique et les énergies bas-carbone. Il fallait le plus beau des écrins à nos reportages, dossiers pédagogiques, tests de produits et actualités. C’est chose faite, avec la refonte complète de notre site, que nous venons de mettre en service. Parmi les principaux changements, une nouvelle interface plus moderne et confortable, qui facilite la lecture et la navigation. Nous avons repensé l’esthétique pour offrir une expérience plus fluide et agréable, que ce soit sur ordinateur ou mobile.

Autre nouveauté : le système de commentaires évolue. Désormais, il est nécessaire de créer un compte pour réagir aux articles et échanger avec la communauté. Cette amélioration vise à garantir des débats de qualité, contrastés, mais toujours respectueux, sans être gêné par d’éventuels trolls et autres spambots. Pas d’inquiétude, les précédents commentaires seront bientôt importés et s’afficheront de nouveau.

Enfin, nous avons apporté d’importantes optimisations techniques, permettant un chargement plus rapide des pages et une consultation plus fluide. Cette nouvelle base technique est le point de départ de futurs projets éditoriaux que vous découvrirez au fil du temps. Une chose n’a pas changé cependant : notre engagement à vous proposer une information indépendante, claire et accessible sur les défis énergétiques qui nous attendent. Bonne lecture !

Si vous avez la moindre question ou constatez un dysfonctionnement, n’hésitez pas nous le signaler ici. Merci !